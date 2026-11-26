ENERGIA

Do total de intervenções feitas entre 16 e 22 de novembro, 1.081 ocorreram no interior e 43 em Manaus.

Entre 16 e 22 de novembro, equipes da Âmbar Energia executaram 1.124 serviços de manutenção corretiva e preventiva, além de obras de expansão e melhoria da rede elétrica no Amazonas. A maior parte das ações (1.081) foi realizada no interior do estado. Outros 43 serviços ocorreram em Manaus.

A manutenção corretiva concentrou a maior parte do trabalho, com 886 atendimentos para reparar falhas e pontos danificados. As equipes também realizaram 55 intervenções de manutenção preventiva, para inspecionar e conservar o sistema e antecipar problemas. Foram ainda 183 obras de expansão e melhoria, que reforçam a infraestrutura existente e levam energia a novas áreas.

Entre os serviços, estão a implantação ou substituição de 77 postes e 184 podas de vegetação, que evitam o contato de galhos com os fios e reduzem o risco de desligamentos.

As ações fazem parte do trabalho contínuo da Âmbar Energia para tornar a rede elétrica do Amazonas mais segura e confiável e para melhorar o fornecimento de energia aos clientes da capital e do interior.

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