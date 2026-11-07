SAÚDE MENTAL

Psicóloga da rede Hapvida orienta famílias a trocar cobrança por acolhimento e alerta que a comparação compromete autoestima

A família pode ser uma grande fonte de proteção na vida do estudante, mas também pode aumentar a ansiedade quando transforma a aprovação em obrigação. É o alerta da psicóloga da Hapvida, Irenilza Moura, sobre o impacto das pressões familiares a poucos dias do Enem.

Segundo ela, o problema começa quando os pais projetam as próprias expectativas nos filhos, mesmo com a intenção de ajudar. “Existem muitos pais que colocam suas próprias expectativas nos filhos acreditando que estão ajudando. Mas o jovem pode começar a se sentir cobrado, não se sentir amado ou só se sentir valorizado se passar na prova”, explica.

A cobrança por resultado, a comparação nas redes sociais, a expectativa da família, a autocobrança e o medo de decepcionar são gatilhos importantes. “Além disso, a própria adolescência, que é fase de construção de identidade e autoestima, deixa o jovem mais vulnerável”, ressalta.

Para muitos, o valor pessoal passa a depender da aprovação. “Muitos acreditam que seu valor depende dessa prova. Existe a cobrança familiar, mas existe também a autocobrança de que, se não passar, os pais não vão valorizá-los e os amigos vão achar que são incapazes. Isso intensifica a ansiedade”, afirma.

Trocar a cobrança por acolhimento

A psicóloga orienta substituir perguntas que geram pressão por perguntas que acolhem.

Em vez de “você estudou o suficiente?” ou “e se você não passar?”, a sugestão é: “como você está se sentindo nessa reta final? Do que você precisa nesse momento? Como eu posso te ajudar?”.

“Se você, ao invés de trazer palavras que trazem pressão, traz palavras acolhedoras, isso vai trazer proteção para a saúde mental desse adolescente e gerar apego seguro. Mostrar que o importante é ele dar o seu melhor. E se ele der o melhor, ele vai ter bons resultados”, afirma.

O que os pais devem evitar agora

Irenilza lista atitudes comuns que devem ser evitadas nessa reta final. “Não comparar o filho com irmãos, primos ou colegas que consideram mais inteligentes ou dedicados. Isso compromete severamente a autoestima. Outra preocupação é não condicionar afeto ou apoio caso ele não passe”.

Os pais também não devem exigir que os filhos estudem o tempo inteiro, sem descanso ou lazer e, quando sinalizarem cansaço, jamais minimizar o sofrimento dizendo que é drama ou falta de esforço.

O que ajuda de verdade

Ao invés disso, a família pode ajudar a organizar a rotina, garantir um ambiente adequado para estudar, respeitar os horários de descanso e reconhecer o esforço, independentemente do resultado.

“O Enem é importante, mas não define quem o adolescente é. Nem determina sozinho o futuro. Uma aprovação pode abrir portas, mas uma reprovação não encerra possibilidades”, lembra.

Para ela, o jovem pode aprender com o erro, perceber onde falhou e adquirir novas responsabilidades para novas tentativas. “É importante que as famílias incentivem sem transformar o amor em cobrança. Nenhuma prova deve custar a saúde mental de alguém. Cuidar de si também faz parte da preparação para o futuro. Cuidar da saúde mental e das emoções pode salvar uma vida”.

“O objetivo não é apenas passar na prova, mas atravessar esse desafio sem perder saúde mental, autoestima e a capacidade de acreditar no próprio futuro. Que nós possamos apoiar os nossos jovens e estar com eles nesse momento. Que, diante dos resultados, eles possam olhar para trás e dizer: a minha família esteve comigo e, porque ela está comigo, eu posso vencer qualquer situação, qualquer obstáculo, qualquer desafio”, conclui.

Sobre o Grupo Hapvida

Com mais de 80 anos de experiência, o Grupo Hapvida é hoje o maior ecossistema de saúde da América Latina. A companhia possui mais de 75 mil colaboradores e atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado completo, com mais de 800 unidades espalhadas pelo Brasil, incluindo 84 hospitais, prontos atendimentos, clínicas médicas, centros de diagnóstico e coleta laboratorial além de espaços especificamente voltados ao cuidado preventivo e crônico.

Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.