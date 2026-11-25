SAÚDE E BEM-ESTAR

Longas horas diante de computadores e celulares podem favorecer dores musculares e problemas de saúde; especialista orienta sobre cuidados para reduzir o tempo de inatividade

Manter uma rotina de exercícios físicos é importante para a saúde. No entanto, os cuidados com o corpo não devem se limitar à academia ou à prática de esportes.

A permanência prolongada na mesma posição durante o trabalho ou nos momentos de lazer também merece atenção. Com o aumento das atividades diante de computadores, tablets e celulares, passar boa parte do dia sentado tornou-se um hábito frequente. Isso ocorre inclusive entre pessoas fisicamente ativas.

Um levantamento do Ministério da Saúde, realizado por meio do Vigitel, mostra que 62,6% dos adultos das capitais brasileiras e do Distrito Federal passam pelo menos três horas do tempo livre diário assistindo à televisão ou utilizando dispositivos eletrônicos.

Embora o indicador não contemple todas as situações em que as pessoas permanecem sentadas, os números ajudam a demonstrar a presença desse comportamento na rotina da população.

Exercício físico não elimina os riscos do sedentarismo

De acordo com Giovana Soares Moreira, fisioterapeuta e coordenadora operacional de Fisioterapia da Hapvida, é importante diferenciar a falta de atividade física do comportamento sedentário.

Os dois fatores não são equivalentes. Além disso, podem estar presentes simultaneamente na rotina de uma pessoa. Assim, mesmo quem pratica os exercícios recomendados durante a semana pode passar muitas horas sem movimentar o corpo.

“Manter uma rotina de exercícios é fundamental, mas isso não significa que o organismo esteja livre dos efeitos de longos períodos de inatividade. É importante distribuir melhor os momentos de movimento na rotina”, explica a especialista.

Permanecer na mesma posição pode provocar dores

Na fisioterapia, a prevenção também envolve atenção aos hábitos cotidianos. Permanecer muito tempo na mesma posição pode trazer consequências. O risco aumenta quando há postura inadequada e ausência de pausas.

Entre os possíveis efeitos estão dores nas costas e no pescoço, além de outros desconfortos musculoesqueléticos. Além disso, o comportamento sedentário está relacionado a riscos metabólicos e cardiovasculares.

Outro ponto de atenção é o uso frequente de computadores e celulares. A repetição de movimentos, somada a condições ergonômicas inadequadas, pode sobrecarregar os membros superiores.

Entre os problemas associados a esses fatores estão a síndrome do túnel do carpo, a tenossinovite de De Quervain e as tendinites e tenossinovites do punho. Também pode ocorrer epicondilite lateral, popularmente conhecida como cotovelo de tenista.

Pausas e ajustes no ambiente ajudam a prevenir desconfortos

Para reduzir esses riscos, a especialista recomenda alternar atividades e fazer intervalos durante o expediente. Também é importante adequar o espaço de trabalho.

Além disso, é necessário observar sinais como dor persistente, formigamento ou diminuição da força muscular. Nesses casos, a orientação é procurar avaliação de um profissional de saúde.

A ergonomia também tem papel importante. A disposição dos equipamentos pode evitar tensões desnecessárias durante a jornada.

Por exemplo, a tela do computador deve ficar posicionada de modo que a pessoa não precise inclinar excessivamente a cabeça. Da mesma forma, os pés devem permanecer apoiados. Já os braços precisam ficar relaxados, evitando tensão contínua nos ombros.

“Não se trata de manter uma postura rígida durante todo o expediente, mas de adaptar o ambiente de trabalho às necessidades de cada pessoa e evitar permanecer na mesma posição por períodos prolongados”, orienta Giovana.

Pequenas mudanças deixam a rotina mais ativa

Algumas mudanças simples de comportamento também ajudam a reduzir o tempo sentado. Entre as possibilidades estão levantar entre uma reunião e outra e caminhar durante conversas telefônicas.

Utilizar escadas e fazer pequenos deslocamentos a pé são outras alternativas. Para quem dispõe de condições adequadas, alternar períodos de trabalho sentado e em pé também pode ajudar.

Além disso, lembretes no calendário ou alarmes discretos podem indicar quando já passou muito tempo sem levantar.

OMS recomenda até 300 minutos de atividade física por semana

As recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para adultos incluem de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica moderada por semana. A orientação também prevê exercícios de fortalecimento muscular em pelo menos dois dias semanais.

Seguir essas recomendações continua sendo essencial para a saúde. No entanto, reduzir o tempo dedicado a atividades sedentárias também deve fazer parte dos cuidados diários.

Nesse contexto, o fisioterapeuta pode ajudar a identificar comportamentos que precisam mudar. O profissional também pode investigar fatores associados a dores e desconfortos. Além disso, pode orientar ajustes no ambiente de trabalho e nas atividades cotidianas.

“O cuidado com o corpo precisa estar presente durante todo o dia, e não apenas nos momentos reservados à prática de exercícios. O objetivo é encontrar oportunidades para levantar, caminhar e mudar de posição, respeitando as condições e as necessidades de cada pessoa”, conclui a fisioterapeuta.