DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Companhia registra 46,2% de mulheres na alta liderança e supera meta estabelecida pelo Movimento Elas Lideram, do Pacto Global da ONU

A Hapvida integra, pelo segundo ano consecutivo, a carteira IDIVERSA B3. O indicador reconhece empresas de capital aberto com bom desempenho em diversidade de gênero e raça. A B3 anunciou a carteira de 2026 em setembro. Nesta edição, a seleção reúne 85 empresas, representadas por 88 ativos.

Para definir as participantes, a bolsa considera critérios de mercado, como a liquidez dos papéis. Além disso, utiliza um score próprio de diversidade. A avaliação compara a composição das empresas com o perfil da população brasileira. Para isso, considera mulheres, pessoas pretas e pardas e indígenas em diferentes níveis hierárquicos.

Hapvida apresenta indicadores de diversidade entre colaboradores e líderes

Na Hapvida, a diversidade está presente em diferentes níveis da organização. Em 2025, as mulheres representavam 75,1% do quadro de colaboradores. Já as pessoas pretas e pardas correspondiam a 62,9%.

Nos cargos de liderança, a partir da supervisão, a participação feminina chegava a 70,7%. Enquanto isso, pessoas pretas e pardas ocupavam 41,6% dessas posições.

Na alta liderança, que reúne diretorias e vice-presidências, as mulheres representavam 46,2% do total ao fim de 2025.

Para o CEO da Hapvida, Luccas Augusto Adib, a diversidade amplia a compreensão sobre as diferentes realidades dos beneficiários.

“Cuidar de milhões de brasileiros é também aprender a respeitar histórias e realidades muito diferentes. Quando reunimos pessoas com trajetórias diversas, ampliamos nosso olhar e conseguimos compreender melhor quem está do outro lado do cuidado. Tem algo que me toca que é imaginar alguém que hoje está na ponta, atendendo nossos beneficiários, olhando para a nossa diretoria e pensando: ‘Eu também posso chegar lá’. É muito bonito olhar para a nossa empresa e ver o quanto ela tem do Brasil que a gente atende”, afirma.

Empresa supera meta de mulheres na alta liderança

O desempenho de 2025 também garantiu à companhia o reconhecimento do Movimento Elas Lideram, iniciativa do Pacto Global da ONU.

A Hapvida superou a meta de alcançar 30% de mulheres na alta liderança até 2025. A empresa chegou a 46,2%, resultado 16,2 pontos percentuais acima do compromisso público assumido.

Com a meta atingida, a companhia ampliou os objetivos para 2030. Agora, pretende alcançar 50% de mulheres na alta liderança.

Além disso, estabeleceu uma segunda meta: garantir que mulheres ocupem 50% dos cargos de liderança a partir da coordenação. Desse total, pelo menos 25% deverão ser preenchidos por integrantes de grupos historicamente sub-representados.

Sobre o Grupo Hapvida

Com mais de 80 anos de experiência, o Grupo Hapvida é considerado o maior ecossistema de saúde da América Latina. A companhia reúne mais de 75 mil colaboradores e atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia nas cinco regiões do Brasil.

Atualmente, a estrutura conta com mais de 800 unidades em todo o país. Entre elas estão 84 hospitais, prontos atendimentos, clínicas médicas, centros de diagnóstico e unidades de coleta laboratorial.

Além disso, o grupo mantém espaços voltados à prevenção e ao acompanhamento de condições crônicas. Com essa estrutura, a companhia aposta na qualidade médica e na inovação para oferecer assistência aos seus clientes.

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