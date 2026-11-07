Crescimento do mercado

Seguradora alcançou R$ 53,09 milhões em produção no estado entre janeiro e setembro e aposta em expansão comercial e novos negócios.

A Tokio Marine registrou crescimento de 21% na produção de seguros no Amazonas entre janeiro e setembro de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025. O resultado foi um dos destaques do encontro Diálogos da Amazônia, realizado em Manaus, na quarta-feira (28).

O evento reuniu jornalistas e contou com a participação de Cefas Rodrigues, diretor Comercial Norte e Nordeste, e Flávio Otsuka, diretor de Marketing e Estratégia de Crescimento da companhia.

De acordo com os dados apresentados, a produção da seguradora no estado alcançou R$ 53,09 milhões nos nove primeiros meses do ano. Já no acumulado de outubro de 2025 a setembro de 2026, o volume chegou a R$ 65,86 milhões.

Sucursal Manaus registra faturamento de R$ 84,86 milhões

Outro destaque foi o desempenho da Sucursal Manaus, que também atende Roraima, Rondônia e Acre. Entre janeiro e setembro de 2026, a unidade registrou faturamento de R$ 84,86 milhões, com crescimento de 15,4%.

Além disso, a companhia destacou sua posição em diferentes segmentos do mercado amazonense. Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), referentes ao período de janeiro a agosto de 2026, a Tokio Marine ocupa a primeira posição em Seguro Condomínio, com participação de 38,9%.

A seguradora também aparece na segunda colocação em Transportes e na terceira em Empresarial e Automóvel.

“O crescimento no Amazonas demonstra o potencial do mercado local e a consistência do trabalho que temos desenvolvido ao lado dos Corretores, Assessorias e Parceiros de Negócios. Com uma estrutura comercial integrada e especializada, queremos estar ainda mais próximos desses profissionais, oferecendo suporte técnico, capacitação e um portfólio completo para atender às necessidades de Pessoas e Empresas e ampliar a proteção securitária na região”, afirma Cefas Paiva Rodrigues, diretor Comercial Norte e Nordeste da Tokio Marine.

Companhia amplia estrutura comercial na região Norte

Para fortalecer sua atuação regional, a Tokio Marine apresentou uma nova estrutura de atendimento comercial. O modelo prevê suporte de especialistas e integração entre diferentes áreas da companhia.

A proposta também inclui atendimento segmentado por carteira. Dessa forma, profissionais ficam dedicados aos produtos de Vida, Garantia, Pessoa Jurídica e Transportes. Além disso, a estrutura oferece suporte técnico para análise e precificação de riscos.

A operação regional está organizada em duas sucursais. A unidade de Manaus atende Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. Já a sucursal de Belém é responsável pelo Pará e Amapá.

Com esse formato, a companhia busca fortalecer o trabalho conjunto entre a matriz, as unidades regionais, os corretores, as assessorias e os parceiros de negócios.

Polo Industrial de Manaus está entre as oportunidades

A seguradora identifica oportunidades em diferentes atividades econômicas da região. Entre elas estão o Polo Industrial de Manaus, transportes e logística, mineração, extrativismo, agronegócio, agropecuária, comércio e serviços.

Para atender a essas demandas, a empresa destaca produtos como seguros de Automóvel, Vida, Fiança Locatícia, Empresarial, Garantia, Transportes e Agro Equipamentos.

Atualmente, a Diretoria Comercial Varejo Norte e Nordeste atende 4.118 corretores. Desse total, 206 atuam no Amazonas.

Além disso, a estratégia inclui capacitação e investimentos em tecnologia. O objetivo é apoiar os profissionais e ampliar o acesso às soluções de seguros.

Patrocínio ao Festival de Parintins reforça presença cultural

A atuação da Tokio Marine no Amazonas também envolve iniciativas culturais. Em 2026, a companhia patrocinou oficialmente o 59º Festival Folclórico de Parintins, realizado na Ilha Tupinambarana.

O evento reúne os bois-bumbás Caprichoso e Garantido em apresentações que valorizam a cultura popular, as tradições indígenas, os saberes ribeirinhos e as narrativas amazônicas.

Reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, o festival também movimenta o turismo e a economia de Parintins. Segundo a companhia, o patrocínio integra suas ações de incentivo à cultura brasileira e de valorização da diversidade regional.

Empresa destaca soluções para transição energética

Na agenda ambiental, a Tokio Marine também destacou sua participação na COP30, com a Casa do Seguro. O espaço foi dedicado a discussões sobre a contribuição do setor segurador para a transição energética.

Entre as soluções apresentadas estão seguros para projetos de geração, transmissão e distribuição de energia. A empresa também mencionou coberturas para instalações de painéis solares e riscos de engenharia.

“O Amazonas é um mercado estratégico para a Tokio Marine, não apenas pelo seu potencial econômico, mas também por sua relevância cultural e ambiental. Nosso objetivo é construir uma presença cada vez mais próxima e consistente na região, combinando crescimento dos negócios, relacionamento com a sociedade e apoio a iniciativas que contribuam para valorizar a cultura amazônica e ampliar o debate sobre os desafios climáticos e a transição energética”, afirma Flávio Otsuka de Castro, diretor de Marketing e Estratégia de Crescimento da Tokio Marine.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

Em operação no Brasil desde 1959, a Tokio Marine Seguradora S.A. é subsidiária da Tokio Marine Holdings. O grupo japonês, fundado há 145 anos, está presente em 45 países.

No mercado nacional, a companhia oferece mais de 90 produtos e 120 serviços e assistências para pessoas físicas e jurídicas. Para isso, conta com 68 unidades de atendimento distribuídas pelo país.

Atualmente, excluindo o Japão, o Brasil representa a segunda maior operação internacional do grupo, atrás apenas dos Estados Unidos. Desde agosto de 2023, a companhia possui nota AAA.br, com perspectiva estável, concedida pela Moody’s Local BR.

A Tokio Marine mantém relacionamento com cerca de 50 mil corretores e 110 assessorias. Além disso, conta com aproximadamente 2,4 mil colaboradores em todo o Brasil.

A empresa afirma manter o compromisso com a qualidade do atendimento aos parceiros de negócios, segurados e à sociedade.