Tragédia

Cinco crianças e cinco adultos morreram após veículo capotar e cair em lago em Barra Mansa.

Dez pessoas, entre elas cinco crianças e cinco adultos, morreram após um veículo capotar e cair em um lago na noite deste sábado (7), em Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro. As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil.

De acordo com o Governo do Estado, equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender à ocorrência. Cerca de 30 militares de cinco unidades participaram da operação, com o apoio de dez viaturas e uma embarcação. Dois mergulhadores também atuaram nas buscas.

As dez vítimas foram retiradas do veículo já sem vida. Após o resgate, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

Polícia investiga causas do acidente

A investigação está sob responsabilidade da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa. O local passou por perícia, e os documentos do veículo foram apreendidos para auxiliar na apuração.

A Polícia Civil busca esclarecer o que provocou o capotamento e a queda do automóvel no lago. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica do acidente.

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