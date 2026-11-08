Prisão

Polícia encontrou material de abuso sexual infantil em celular e abriu um segundo inquérito.

Manaus (AM) – O jornalista Jefferson Luiz Rodrigues Coronel foi preso na tarde deste domingo (8), em São Paulo, após a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) identificar arquivos com material de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes em um tablet apreendido durante uma investigação. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça do Amazonas e cumprida por agentes da Polícia Civil paulista.

Segundo a PC-AM, a prisão é resultado das investigações conduzidas pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), que apuram condutas relacionadas à campanha eleitoral de 2026. O jornalista atuou como coordenador da campanha de Maria do Carmo (PL), candidata derrotada no segundo turno da disputa pelo Governo do Amazonas.

O caso ganhou repercussão após o governador eleito Omar Aziz (PSD) denunciar a divulgação e a manipulação de imagens envolvendo sua filha, ainda criança, em conteúdos que teriam sido utilizados durante a campanha eleitoral para associá-lo a acusações de pedofilia.

Material foi encontrado durante investigação

De acordo com a Polícia Civil, os arquivos foram identificados durante a análise de um tablet apreendido na primeira fase da operação, realizada em 29 de outubro. Na ocasião, um endereço ligado ao investigado, em Manaus, foi alvo de mandados de busca e apreensão.

Após a identificação do material, a autoridade policial abriu uma investigação específica para apurar o conteúdo encontrado no dispositivo eletrônico, considerando possíveis violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Com os elementos reunidos, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva de Jefferson Coronel. O pedido foi aceito e o mandado expedido pelo Judiciário amazonense.

Prisão em São Paulo

Conforme a nota da PC-AM, após monitorar a localização do investigado, a equipe encaminhou as informações à Polícia Civil de São Paulo, que realizou as diligências e cumpriu a ordem judicial na tarde deste domingo (8).

O jornalista permanecerá inicialmente custodiado em São Paulo. A Polícia Civil informou que as providências para transferi-lo a Manaus serão adotadas ao longo desta semana, para que os procedimentos legais tenham continuidade no Amazonas.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil amazonense, que apura as condutas relacionadas à campanha eleitoral e o material encontrado no tablet.

Até a publicação desta matéria, a defesa de Jefferson Coronel não havia se manifestado sobre a prisão e o conteúdo investigado.

O espaço permanece aberto para manifestação da defesa do jornalista.

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