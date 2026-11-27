Polícia

Produto era armazenado em galpões com condições precárias de higiene e seria enviado ao interior do Amazonas, segundo a Polícia Civil.

Manaus (AM) – Um empresário de 48 anos foi preso em flagrante na quinta-feira (26), suspeito de envolvimento em um esquema de envase e comercialização ilegal de trigo em Manaus. Durante a operação, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apreendeu mais de 200 toneladas do produto armazenadas em condições precárias de higiene. A ação ocorreu em uma empresa no bairro Grande Vitória, zona leste da capital.

As investigações começaram após uma denúncia sobre a atividade irregular. Segundo o delegado Rodolfo Sant’Anna, responsável pelo caso, os policiais encontraram instalações sem condições adequadas de higiene, com animais circulando entre o trigo que seria destinado ao consumo humano.

“Era uma situação de higiene zero, com animais circulando no meio do trigo”, afirmou o delegado.

A fiscalização contou com a participação da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP), da Vigilância Sanitária de Manaus (Visa Manaus) e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM). Ao todo, três galpões foram lacrados por causa das irregularidades identificadas.

Destino do produto

De acordo com a investigação, o trigo seria transportado até o porto de Manaus e, posteriormente, enviado para comercialização em municípios do interior do Amazonas.

Durante a operação, os policiais identificaram um caminhão que deixava o estabelecimento para realizar uma entrega. Conforme o delegado, os responsáveis informaram inicialmente que a carga seguiria para o porto.

A polícia também apura a dimensão da comercialização e o destino do material apreendido, que poderia chegar ao consumidor por meio da cadeia de produção de alimentos.

Prisão em flagrante

O empresário foi conduzido ao 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos legais. Ele deverá passar por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

LEIA MAIS:

Fumaça adia Festival Amazônia POP em Manaus; evento pode ficar para 2027