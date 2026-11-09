TRANSPORTE

Prefeito nega débitos municipais e garante pagamentos do subsídio e do Passe Livre Estudantil.

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, Renato Junior, afirmou nesta segunda-feira (9) que a Prefeitura está com os pagamentos do subsídio do transporte coletivo e do Passe Livre Estudantil da rede municipal em dia. A declaração foi feita após o início da greve dos rodoviários, que provocou a redução da frota de ônibus na capital.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito demonstrou indignação com a paralisação e afirmou que o movimento não está relacionado a débitos da administração municipal com o sistema de transporte.

“Essa greve de ônibus não se dá por conta da Prefeitura de Manaus. A Prefeitura está em dia com o transporte coletivo”, declarou.

Renato Junior também destacou que os repasses referentes ao Passe Livre Estudantil dos alunos da rede pública municipal foram mantidos durante o período de paralisação e que não houve interrupção dos pagamentos.

“Em nenhum momento durante todo esse período de greve ou de paralisação houve a falta do pagamento, da integralidade do Passe Livre Estudantil da Prefeitura de Manaus”, afirmou.

Greve dos rodoviários

A paralisação começou à 0h01 desta segunda-feira (9), após a categoria anunciar que poderia suspender parte das atividades em razão de atrasos salariais. O sindicato dos trabalhadores solicitou que 50% da frota permanecesse em circulação para atender os passageiros.

O movimento foi aprovado em assembleia realizada no dia 4 de novembro e ocorre em meio a um impasse envolvendo os pagamentos dos trabalhadores do transporte coletivo.

Enquanto isso, passageiros enfrentam dificuldades para se deslocar pela cidade devido à redução da quantidade de ônibus em circulação.

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