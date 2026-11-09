TRANSPORTE

Paralisação por tempo indeterminado começou à 0h01 e afeta passageiros na capital amazonense.

Manaus (AM) – Os rodoviários de Manaus iniciaram uma greve por tempo indeterminado na madrugada desta segunda-feira (9), após atrasos recorrentes no pagamento dos salários. Com a paralisação, o sindicato da categoria solicitou ao Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) que mantenha 50% da frota em circulação para garantir o atendimento mínimo aos passageiros.

A greve começou à 0h01 e foi aprovada em assembleia realizada no dia 4 de novembro. Por volta das 5h, ônibus saíam da garagem da empresa Eucatur, no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital, com a frota reduzida.

A paralisação provocou mudanças na rotina de quem depende do transporte coletivo. No Terminal de Integração 3 (T3), conhecido como Terminal da Cidade Nova, passageiros aguardavam a chegada dos coletivos. Entre eles estava Fábio, trabalhador do transporte especial, que relatou esperar havia pelo menos uma hora por um ônibus.

Greve ocorre em meio a impasse sobre Passe Livre

A paralisação dos rodoviários acontece em meio a outro conflito envolvendo o transporte coletivo da capital: a suspensão de novas recargas do Passe Livre Estudantil.

Na sexta-feira (6), a Justiça do Amazonas determinou o bloqueio de R$ 5 milhões em ativos financeiros do Sinetram até que as recargas do benefício sejam restabelecidas em toda a rede de transporte coletivo de Manaus.

A decisão foi tomada após o descumprimento de uma determinação judicial anterior sobre o funcionamento do Passe Livre. O bloqueio busca garantir o cumprimento da ordem e a retomada do serviço para os estudantes.

Enquanto a categoria reivindica a regularização dos salários, milhares de passageiros enfrentam os efeitos da redução da frota, em um cenário de dificuldades no funcionamento do transporte público da capital.

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