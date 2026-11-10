Investimento

Projeto prevê companhia aérea para conectar Manaus a países vizinhos e destinos do interior.

Manaus (AM) – O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz, defendeu a criação de parcerias público-privadas (PPPs) para melhorar a logística aérea e ampliar o turismo no estado. A proposta foi apresentada durante entrevista ao Poder360 e prevê a criação de uma companhia aérea para oferecer voos regulares entre Manaus e países vizinhos, como Suriname, Guiana e Guiana Francesa.

Segundo Omar Aziz, a falta de conexões aéreas com municípios do interior e o alto custo das passagens dificultam o acesso a destinos turísticos importantes, como os parques nacionais de Anavilhanas e do Jaú, além da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e da região do Vale do Javari.

O governador eleito afirmou que o estado precisa ampliar os voos para Manaus e criar rotas que conectem a capital às áreas de interesse turístico no interior. Ele também destacou o potencial do turismo de pesca, embora reconheça que a atividade é sazonal.

Parcerias e turismo sustentável

Na entrevista, Omar Aziz explicou que a proposta de parceria público-privada busca aproveitar as conexões aéreas já existentes nos países vizinhos, que possuem voos para destinos internacionais, inclusive na Europa. A intenção é facilitar a chegada de turistas estrangeiros ao Amazonas.

O projeto, segundo ele, deverá envolver articulação com o Governo Federal e a iniciativa privada para estruturar a logística de transporte no estado.

Aziz também defendeu o turismo como alternativa econômica sustentável para a região e afirmou que o desenvolvimento do Amazonas deve aproveitar o patrimônio natural sem depender do desmatamento.

“Não temos interesse em desmatamento. Nós temos interesse em uma economia sustentável. O turismo é uma economia sustentável”, declarou.

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