TRAGÉDIA

Irmão de 2 anos também passou mal e foi internado; mãe é investigada pela Polícia Civil.

Uma menina de 5 anos morreu e o irmão dela, de 2, foi internado após os dois apresentarem sintomas de intoxicação por uma substância química em Matutina, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. As crianças deram entrada no Hospital Municipal no domingo (8).

À Polícia Militar, a mãe, de 30 anos, relatou que aplicou um produto identificado como Diazinon, descrito como inseticida de uso rural, na cabeça dos filhos para combater piolhos.

Segundo o relato, pouco tempo depois da aplicação, as crianças se sentaram na área externa da residência e começaram a passar mal. A mãe pegou os filhos no colo para levá-los ao hospital, mas recebeu ajuda de pessoas que os conduziram até a unidade de saúde.

A menina recebeu atendimento médico, mas não resistiu. O menino foi estabilizado e transferido para Patos de Minas.

Mãe foi ouvida pela Polícia Civil

A Polícia Civil informou que a mãe foi encaminhada à delegacia e ouvida por meio da Central Estadual do Plantão Digital. Ela pagou fiança e foi liberada, mas continua sendo investigada.

Uma embalagem com parte do produto foi apreendida e encaminhada à perícia, que deverá confirmar a identificação da substância. Peritos também estiveram na residência para coletar vestígios e informações que possam contribuir com a investigação.

O corpo da menina foi encaminhado ao Posto Médico-Legal de Patos de Minas para exames.

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