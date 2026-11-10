OPORTUNIDADE

Nova categoria do Prêmio Simineral amplia a disputa nacional; inscrições gratuitas seguem abertas até 20 de novembro.

O Prêmio Simineral de Comunicação amplia seu alcance em 2026 e passa a receber trabalhos de jornalistas de todo o Brasil. Promovida pelo Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral), a premiação criou uma Categoria Nacional para reportagens e séries jornalísticas produzidas fora da Amazônia Legal. O primeiro lugar receberá R$ 12 mil.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 20 de novembro, exclusivamente pelo site www.simineral.org.br/premiocomunicacao. Já os vencedores serão anunciados em 11 de dezembro.

Com a novidade, jornalistas da Amazônia Legal continuam concorrendo nas subcategorias Telejornalismo, Radiojornalismo e Jornalismo Multiplataforma. Enquanto isso, profissionais dos demais estados passam a disputar a Categoria Nacional.

Minerais estratégicos no centro do debate

A edição de 2026 traz o tema “Minerais Estratégicos: o protagonismo do Pará na nova economia global”. A proposta é incentivar reportagens sobre a importância dos recursos minerais para a transição energética, a digitalização, a inteligência artificial e a mobilidade elétrica.

Além disso, a Categoria Nacional recebe trabalhos sobre Amazônia, mineração, inovação, sustentabilidade e desenvolvimento. Entre as pautas sugeridas estão a geopolítica dos minerais críticos, a participação do Pará nas cadeias globais e nas exportações, além de projetos do setor e iniciativas com comunidades e universidades.

Para o presidente executivo do Simineral, Emerson Rocha, a ampliação busca reconhecer a contribuição dos jornalistas para o debate sobre a mineração.

“Queremos que o Prêmio Simineral de Comunicação ultrapasse as fronteiras do Pará e reconheça jornalistas de todo o Brasil que se dedicam a contar as histórias da mineração. A mineração está presente no desenvolvimento do país, na tecnologia, na transição energética e no nosso cotidiano”, afirma.

Por sua vez, o presidente do Conselho Diretor do Simineral, Anderson Baranov, destaca a importância da imprensa para ampliar a transparência e o diálogo sobre o setor.

“Uma imprensa livre, bem informada e atenta aos territórios é fundamental para que a sociedade compreenda a mineração em toda a sua complexidade”, declara.

Como participar

Os interessados podem inscrever conteúdos publicados entre 1º de janeiro e 20 de novembro de 2026, individualmente ou em equipe. Cada participante pode apresentar até dois trabalhos. No entanto, o mesmo conteúdo não pode concorrer em mais de uma categoria.

Na Categoria Nacional, o candidato deve enviar o link da reportagem ou o arquivo em PDF, além da comprovação de publicação. Também precisa informar, no ato da inscrição, quais recursos de inteligência artificial utilizou, caso tenha produzido o trabalho com esse apoio.

Um júri técnico especializado fará a avaliação. Para isso, considerará critérios como qualidade editorial e narrativa, relevância da pauta, profundidade da abordagem, apuração, credibilidade das informações e relação com o tema da edição.

Sobre o Simineral

O Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) reúne mineradoras em operação no Pará. Com sede na Casa da Mineração, em Belém, a entidade promove a articulação entre a indústria mineral, o poder público e a sociedade civil. Mais informações estão disponíveis em www.simineral.org.br.