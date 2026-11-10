Fit Pira 2026

Atleta amazonense conquistou o terceiro lugar na categoria Classic Physique do Fit Pira 2026, disputado em São Paulo.

O fisiculturista amazonense Eiton Freitas conquistou o terceiro lugar na categoria Classic Physique do Campeonato Fit Pira 2026, realizado neste fim de semana, no Clube Cristóvão Colombo, em Piracicaba, São Paulo. Com isso, o atleta ficou entre os destaques de uma disputa que reuniu profissionais de diferentes regiões do Brasil e também do exterior.

Nas redes sociais, Eiton comemorou a colocação e classificou a competição como a mais importante de sua carreira até agora. Segundo ele, alcançar o pódio entre atletas profissionais teve um significado especial. “Esse é o campeonato mais importante da minha vida. Ficar entre os três melhores, contra os melhores atletas profissionais, é uma sensação que eu demorei pra assimilar”, afirmou.

Além da conquista individual, o atleta dedicou o resultado ao povo nortista. Nesse sentido, destacou as dificuldades enfrentadas por esportistas da região e a importância de ampliar a presença amazonense em competições nacionais.

“Representar o Amazonas num palco profissional tem um peso diferente. Eu subi lá pra mostrar que aqui também tem atleta de alto nível”, declarou.

Preparação exigiu nove semanas de dedicação

Outro destaque foi a preparação conduzida pelo próprio Eiton. Além de competir, ele também assumiu a função de treinador e organizou todo o planejamento para o campeonato.

Durante nove semanas, o atleta seguiu uma preparação com déficit calórico de 1.200 calorias e duas sessões diárias de exercícios aeróbicos. Dessa forma, manteve uma rotina intensa de treinos e alimentação para alcançar o condicionamento necessário à disputa.

Ao comentar o resultado, Eiton também ressaltou o esforço envolvido na conquista. “Esse troféu não é só um troféu. É o resultado de muito trabalho, dedicação, dieta, treino e renúncia”, destacou.

Competição reuniu atletas profissionais

Na categoria Classic Physique, Eiton enfrentou concorrentes como Livinho e Junior Javorski, que também estiveram entre os destaques da disputa.

Além da Classic Physique Pro, o Fit Pira 2026 contou com competições profissionais nas categorias Bikini Pro e Men’s Physique Pro. O evento também recebeu disputas regionais da NPC e do MuscleContest.

Além disso, os vencedores das categorias profissionais garantiram vaga direta para o Mr. Olympia, considerado o principal campeonato de fisiculturismo do mundo.

Com o terceiro lugar, portanto, o amazonense encerrou sua participação entre os premiados. Ainda assim, o atleta afirmou que pretende continuar competindo em alto nível e buscar resultados maiores. “O Top 3 é só o começo. Eu vou continuar no processo, sem desistir, pra buscar ainda mais”, afirmou.