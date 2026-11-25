DESAFIO NO TABULEIRO

Exibição com o Mestre FIDE Andrey Neves ocorre neste sábado (28), no Manaus Plaza Shopping, com entrada gratuita e partidas abertas ao público.

O Mestre FIDE Andrey Neves vai enfrentar 20 jogadores de xadrez ao mesmo tempo neste sábado, 28/11, a partir das 15h, no Manaus Plaza Shopping. A exibição simultânea será gratuita e realizada na praça de alimentação Plaza Gourmet, no subsolo. O público poderá acompanhar as partidas, conhecer as estratégias do enxadrista e participar de jogos livres.

Com mais de 35 anos de experiência no ensino do xadrez, Andrey possui título concedido pela Federação Internacional de Xadrez (FIDE) e atua na formação de novos jogadores no Amazonas. Durante o desafio, ele circulará entre 20 tabuleiros, fazendo seus lances contra todos os participantes.

Como funcionará

Na modalidade simultânea, um único enxadrista disputa várias partidas ao mesmo tempo, enfrentando um adversário em cada tabuleiro. Mesmo quem não participar do desafio poderá acompanhar as jogadas e conhecer de perto a dinâmica do esporte.

Clube de Xadrez

A atividade integra o Clube de Xadrez Manaus Plaza, realizado em parceria com a Academia de Xadrez Expert. O projeto funciona gratuitamente todos os sábados, das 14h às 21h, no Plaza Gourmet, com tabuleiros, relógios, livros, xadrez gigante, espaço kids e monitores para orientar iniciantes e praticantes.

Para Luciano Oliveira, gerente de marketing do Manaus Plaza Shopping, a programação busca aproximar o público do esporte e incentivar a participação de diferentes gerações.

“Queremos que as famílias vivam uma experiência educativa e inspiradora aqui no Plaza, seja jogando ou acompanhando de perto o talento de uma referência do esporte no Amazonas”, afirma Luciano Oliveira.

Mais informações podem ser obtidas no instagram @manausplaza.