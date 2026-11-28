BEM-ESTAR

Prova começa às 6h, na Ponta Negra, e encerra a temporada 2026 do circuito; atletas inscritos podem retirar os kits neste sábado (28).

Manaus recebe pela primeira vez o Circuito da Longevidade Bradesco Seguros neste domingo (29). A corrida começa às 6h, no Complexo Turístico da Ponta Negra, zona oeste da capital, com percursos de 5 km e 10 km.

A etapa marca o encerramento do calendário de 2026 do projeto, que passou por oito cidades brasileiras ao longo do ano. Além disso, a organização espera reunir participantes de diferentes idades e níveis de experiência.

Quem ainda deseja participar pode consultar as inscrições disponíveis no site da organização, Running Land.

Atletas retiram kits neste sábado

Os participantes inscritos podem retirar os kits neste sábado (28), no Shopping Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. A organização realiza a entrega no piso L3, próximo à faculdade IPOG, das 10h às 18h.

Vale destacar que a retirada é exclusiva para atletas devidamente inscritos na corrida.

Corrida terá pontos de hidratação e atividades de bem-estar

Além dos percursos, a programação inclui atividades de entretenimento e ações voltadas ao bem-estar antes e depois da prova. Durante a corrida, os atletas também contarão com pontos de hidratação.

A escolha da Ponta Negra como cenário aproxima o evento de um dos principais espaços de lazer e prática esportiva ao ar livre da capital. O complexo fica às margens do Rio Negro e recebeu, em 2024, o reconhecimento como Patrimônio Histórico e Cultural de Natureza Material do Amazonas.

“Encerrar o calendário de 2026 em Manaus, cidade inédita em nossa história, amplia a presença do Circuito da Longevidade pelo país e reforça nosso compromisso de incentivar hábitos saudáveis em diferentes regiões”, afirma Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Projeto já reuniu mais de 40 mil participantes

O Grupo Bradesco Seguros criou o Circuito da Longevidade em 2007 para incentivar a prática de atividades físicas e o envelhecimento ativo e saudável.

Desde então, o projeto já reuniu mais de 40 mil participantes. Além da corrida, o grupo desenvolve outras iniciativas relacionadas à saúde e à qualidade de vida, como o Fórum da Longevidade, os Prêmios Longevidade e o portal Viva a Longevidade.