Educação e cultura

Evento ocorrerá nos dias 26 e 27 de novembro de 2026, na Unidade 5, com atividades voltadas a crianças, pessoas idosas e ao público em geral; inscrições para as oficinas serão realizadas por meio de link.

O Centro Universitário FAMETRO realizará, nos dias 26 e 27 de novembro de 2026, a Vila de Natal, no hall da Unidade 5, localizada na Avenida Constantino Nery, nº 3000, em Manaus. Organizado pela coordenadora do curso de Gastronomia, Wiliana Serra, em conjunto com os alunos finalistas, o evento contará com oficinas, palestras, feira cultural, exposição de produtos e ações sociais, com o objetivo de integrar a comunidade acadêmica à população e incentivar a solidariedade durante o período natalino.

A programação será desenvolvida nos turnos da manhã e da noite, com atividades destinadas a diferentes públicos. Pela manhã, serão realizadas oficinas para crianças atendidas por instituições sociais, com propostas práticas e lúdicas que estimulam o aprendizado e a criatividade.

No período noturno, as atividades serão direcionadas a pessoas idosas, com oficinas que valorizam a participação, a convivência e a troca de experiências.

Além das atividades destinadas às crianças e às pessoas idosas, a organização disponibilizará um link de inscrição para o público em geral interessado em participar das oficinas.* O acesso será divulgado pelos canais de comunicação da instituição, permitindo que a comunidade também participe das atividades oferecidas durante o evento.

De acordo com a coordenadora do curso de Gastronomia da FAMETRO, Wiliana Serra, a programação também incluirá uma feira cultural na sexta-feira, além de oficinas e atividades de caráter social destinadas a públicos atendidos por instituições parceiras.

O evento contará ainda com palestras ministradas por profissionais convidados e espaços destinados à apresentação de marcas, produtos e serviços. A proposta é aproximar empreendedores, estudantes e visitantes, promovendo a troca de conhecimentos e experiências.

Além das ações sociais, a Vila de Natal permitirá que acadêmicos de diferentes cursos apresentem projetos e atividades desenvolvidos durante a formação, relacionando os conhecimentos adquiridos em sala de aula às práticas de empreendedorismo e responsabilidade social.

Iniciativa teve início em 2021

A primeira edição da Vila de Natal foi realizada em novembro de 2021, com o propósito de incentivar a participação dos estudantes em atividades práticas e fortalecer a aproximação entre a instituição e a comunidade.

A edição de 2026 dará continuidade à iniciativa, reunindo atividades relacionadas à gastronomia, à criatividade, ao empreendedorismo e à solidariedade.

A programação será destinada a crianças e pessoas idosas atendidas pelas ações sociais, além de acadêmicos, professores, profissionais, empreendedores e visitantes.

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