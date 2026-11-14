ALERTA DE SAÚDE

Especialista alerta que o diabetes tipo 2 pode passar despercebido por anos e destaca a importância dos exames de rotina e da prevenção.

O Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, chama a atenção para o avanço da doença e reforça a importância da prevenção. A data também incentiva a adoção de hábitos saudáveis e a realização de exames de rotina. Além disso, mobiliza profissionais de saúde em todo o país para esclarecer dúvidas e combater mitos sobre o tratamento.

Nesse cenário, o diagnóstico precoce ganha destaque, principalmente porque o diabetes tipo 2 pode evoluir sem apresentar sintomas evidentes. De acordo com o médico Leandro Caxias, clínico geral da Hapvida, essa característica representa um dos maiores desafios para identificar a doença.

O especialista explica que a ausência de dor ou desconforto não significa que o organismo esteja livre de alterações metabólicas.

“O diabetes tipo 2 pode evoluir silenciosamente durante anos no organismo. Esperar que o corpo manifeste sinais visíveis de comprometimento para começar a agir reduz as chances de uma intervenção rápida. Diagnosticar precocemente é um ato fundamental de responsabilidade com a própria saúde”, afirma Leandro Caxias.

Tipos de diabetes e suas diferenças

Existem diferentes tipos de diabetes, mas os mais conhecidos são o tipo 1 e o tipo 2. Cada um apresenta características e formas de desenvolvimento específicas.

O diabetes tipo 1 ocorre quando uma reação autoimune leva o pâncreas a interromper a produção de insulina. A condição pode surgir tanto na infância quanto na vida adulta. Por isso, os pacientes precisam aplicar diariamente o hormônio para controlar a glicose. Esse tipo não tem relação direta com o estilo de vida.

Já o diabetes tipo 2 combina a resistência à insulina com a perda progressiva da capacidade de produção desse hormônio pelo pâncreas. Nesse caso, fatores genéticos e hábitos cotidianos influenciam o desenvolvimento da doença.

Além dessas condições, existe o pré-diabetes. Esse estágio apresenta alterações nos níveis de glicose, mas ainda não caracteriza o diabetes. Entretanto, mudanças nos hábitos de vida podem ajudar a evitar a evolução do quadro.

Sinais de alerta exigem atenção

Embora o diabetes tipo 2 possa permanecer silencioso por anos, alguns sintomas indicam alterações no organismo. Entre os sinais mais comuns estão:

Sede excessiva;

Aumento da frequência urinária;

Cansaço persistente;

Fome constante;

Alterações na visão;

Dificuldade de cicatrização de feridas.

Além desses sintomas, algumas pessoas apresentam manchas escuras na pele, principalmente em regiões de dobras, como pescoço e axilas. Essa alteração pode estar associada à resistência à insulina.

Por isso, identificar essas manifestações e procurar avaliação médica ajuda a investigar possíveis alterações antes que surjam complicações.

Fatores de risco para o diabetes tipo 2

O desenvolvimento do diabetes tipo 2 envolve diferentes fatores e não está relacionado apenas ao consumo de açúcar. Entre os principais estão o sedentarismo, a alimentação desequilibrada e o acúmulo de gordura abdominal.

Além disso, a privação de sono e o estresse crônico podem prejudicar o equilíbrio metabólico. A genética também influencia, especialmente quando há histórico familiar da doença.

Um levantamento da Federação Internacional de Diabetes aponta que 252 milhões de adultos no mundo vivem com a doença sem saber. Segundo as estimativas da entidade, apenas 57% das pessoas com diabetes conhecem o próprio diagnóstico.

Dessa forma, os números reforçam a importância dos exames preventivos e do acompanhamento médico. Afinal, muitas pessoas só descobrem a condição quando procuram atendimento por outros problemas de saúde.

Exames ajudam a identificar a doença

A realização de exames de rotina é uma das principais formas de identificar alterações nos níveis de glicose. A partir dos 35 anos, adultos devem conversar com um profissional de saúde sobre a necessidade de rastreamento.

Entre os exames utilizados estão a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Enquanto a primeira mede a quantidade de glicose no sangue naquele momento, a segunda estima a média dos níveis de açúcar nos últimos meses.

No entanto, pessoas com fatores de risco, como excesso de peso e histórico familiar, podem precisar iniciar a investigação mais cedo.

“O exame de hemoglobina glicada reflete a média aproximada da glicemia nos últimos meses. Ele permite identificar alterações metabólicas relevantes antes que elas provoquem danos maiores ao organismo. O acompanhamento constante transforma o futuro da saúde metabólica do indivíduo”, aponta Leandro Caxias.

Teleconsulta facilita o acompanhamento médico

Além dos exames presenciais, a tecnologia também pode facilitar o acesso à orientação médica. Nesse sentido, a telessaúde surge como uma alternativa para pessoas que enfrentam dificuldades de deslocamento ou falta de tempo para consultas.

Na Hapvida, os beneficiários podem utilizar o serviço de teleconsulta pelo portal da operadora, disponível em https://www2.hapvida.com.br/teleconsulta, ou pelo aplicativo oficial para Android e iOS.

Assim, o atendimento virtual permite esclarecer dúvidas e acompanhar questões relacionadas à saúde. Contudo, a necessidade de exames e avaliações presenciais depende de cada caso.

Hábitos saudáveis ajudam na prevenção

A prática regular de atividades físicas é uma das medidas importantes para melhorar a saúde metabólica. Isso porque os músculos utilizam glicose como fonte de energia, contribuindo para o controle dos níveis de açúcar no sangue.

A recomendação apresentada no material é manter pelo menos 150 minutos semanais de atividades aeróbicas, além de exercícios de fortalecimento muscular.

Da mesma forma, manter uma alimentação equilibrada, dormir bem e evitar o sedentarismo contribui para reduzir fatores de risco.

Ter parentes de primeiro grau com diabetes exige atenção redobrada. Entretanto, o histórico familiar não significa que a pessoa desenvolverá necessariamente a doença.

Para realizar uma avaliação preventiva na rede Hapvida, o beneficiário deve agendar uma consulta inicial. Em seguida, a equipe médica indica os exames necessários conforme o histórico e o perfil de risco de cada paciente.

Sobre a Hapvida

Com mais de 80 anos de experiência, o Grupo Hapvida é considerado o maior ecossistema de saúde da América Latina. A companhia reúne mais de 75 mil colaboradores e atende quase 16 milhões de beneficiários de planos de saúde e odontológicos nas cinco regiões do Brasil.

Atualmente, a empresa conta com mais de 800 unidades em todo o país. A estrutura inclui 84 hospitais, prontos atendimentos, clínicas médicas, centros de diagnóstico e coleta laboratorial.

Além disso, a rede mantém espaços voltados ao cuidado preventivo e ao acompanhamento de doenças crônicas. A companhia também investe em recursos humanos e tecnológicos para ampliar o acesso aos serviços de saúde.