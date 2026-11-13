ACIDENTE DE TRÂNSITO

Passageira estava em uma moto por aplicativo que tentou passar entre a carreta e um ônibus na avenida Duque de Caxias, no bairro Praça 14.

Uma mulher morreu esmagada por uma carreta-tanque após cair de uma motocicleta por aplicativo na tarde desta sexta-feira (13), na avenida Duque de Caxias, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul de Manaus. O acidente aconteceu no cruzamento com a avenida Tefé.

Segundo relatos preliminares de testemunhas, a motocicleta tentou passar pelo espaço entre a carreta e um ônibus do transporte coletivo que seguiam pela via. Durante a manobra, o condutor teria perdido o controle do veículo, fazendo com que a passageira caísse na pista.

Na sequência, a mulher foi atingida por uma das rodas traseiras da carreta e morreu ainda no local. O corpo ficou preso sob o veículo, enquanto pessoas que passavam pela região acompanharam a ocorrência.

Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada. Também não há informações confirmadas sobre as circunstâncias que levaram à perda de controle da motocicleta.

As autoridades deverão apurar a dinâmica do acidente e as responsabilidades envolvidas.

Trânsito afetado

O acidente provocou lentidão no trânsito da região, especialmente no trecho da avenida Duque de Caxias próximo ao cruzamento com a avenida Tefé.

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