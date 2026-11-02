TRAGÉDIA

Acidente ocorreu durante pouso na Praia de São Conrado; vítimas chegaram a ser socorridas de helicóptero, mas não resistiram.

Um turista argentino de 26 anos e um instrutor de voo morreram após um acidente com uma asa-delta na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (2). As vítimas eram Adrian Guillermo Arismendi e Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos.

Os dois haviam decolado da Rampa da Pedra Bonita e enfrentaram problemas durante o pouso. Segundo relatos de testemunhas, na parte final da descida, o equipamento fez uma curva fora do padrão e atingiu um muro entre o calçadão e a faixa de areia. O local apresenta um desnível de aproximadamente 2,5 metros.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 11h23 e enviou equipes para socorrer as vítimas. Adrian e Luiz Eduardo apresentavam parada cardiorrespiratória e seguiram em estado grave para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Um deles precisou de transporte aéreo com auxílio de um helicóptero.

Apesar das tentativas de reanimação, os dois morreram no hospital. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou os óbitos.

Adrian era turista e fazia seu primeiro voo de asa-delta. Ele participava da atividade com um grupo de amigos que também realizou o passeio.

Já Luiz Eduardo atuava como piloto do Clube São Conrado de Voo Livre havia cerca de dez anos. Em depoimento à polícia, o vice-presidente da entidade, José Bruno Batalha Menescal Filho, informou que o profissional se tornou instrutor há aproximadamente um ano, após cumprir as etapas exigidas para a função.

Investigação

Após o acidente, as atividades de voo foram suspensas na região. A Polícia Civil registrou o caso na 15ª Delegacia de Polícia (Gávea) e deve investigar as circunstâncias da queda.

Além disso, a asa-delta passará por perícia para auxiliar na apuração do que provocou o acidente.