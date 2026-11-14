DESENVOLVIMENTO URBANO

Empreendimento na Zona Oeste de Manaus supera projetos de outras regiões do país e se destaca em levantamento nacional com potencial de 25 mil unidades.

Manaus ganha destaque no cenário nacional do desenvolvimento urbano. O Parque Mosaico aparece como o maior empreendimento em número de unidades projetadas entre os bairros planejados identificados pelo Mapa dos Bairros Planejados do Brasil. O levantamento foi elaborado pela ADIT Brasil e pela Brain Inteligência Estratégica.

Segundo reportagem da Metro Quadrado, publicação especializada criada pelo Brazil Journal, o projeto amazonense reúne potencial de 25 mil unidades. Com isso, supera o Reserva Raposo, em São Paulo, que aparece na segunda posição, com 22 mil unidades.

Ao todo, o levantamento identificou 51 empreendimentos em todo o país. Para integrar o mapa, os projetos precisam atender a critérios como diversidade de usos, integração com a cidade, existência de centralidade e associação de moradores.

Além disso, o estudo mostra a concentração desse tipo de empreendimento nas regiões Sul e Sudeste, que reúnem 86% dos projetos mapeados. Nesse cenário, o destaque do Parque Mosaico amplia a presença da Amazônia no debate sobre o futuro das cidades brasileiras.

Projeto aposta em urbanismo planejado e acesso à moradia

Desenvolvido pela Mosaico Urbanismo, o Parque Mosaico ocupa uma área de aproximadamente 2,5 milhões de metros quadrados. O empreendimento fica na região da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

O projeto urbanístico leva a assinatura da DPZ, escritório de Andrés Duany e Elizabeth Plater-Zyberk. Ambos são referências do movimento do Novo Urbanismo. O escritório também assina o novo plano diretor de Miami.

Já o paisagismo tem a assinatura de Benedito Abbud, profissional reconhecido na área de arquitetura paisagística.

A proposta também incorpora conceitos da cidade de 15 minutos, desenvolvidos pelo urbanista colombiano Carlos Moreno. Dessa forma, o planejamento integra moradia, comércio, serviços, equipamentos institucionais, áreas verdes e espaços de convivência.

Além disso, empreendimentos financiados pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida aproximam o planejamento urbano das necessidades de famílias de baixa e média renda.

Para Pedro Ponciano, COO da Mosaico Urbanismo e responsável pelo desenvolvimento urbano do Parque Mosaico, o diferencial está na combinação entre escala, acesso à habitação e organização da vida cotidiana.

“Planejar um bairro é coordenar moradia, trabalho, comércio, saúde, educação e espaços de convivência. Nosso objetivo é ampliar e potencializar o acesso a essa estrutura urbana de alta qualidade, para que mais famílias tenham oportunidades próximas de casa e mais tempo para viver”, afirma Pedro.

Parque Mosaico já reúne comércio, saúde e serviços

O empreendimento já conta com moradores e atividades que movimentam a região. Entre as estruturas em funcionamento estão o supermercado Super Nova e a academia Smart Fit.

Além deles, o bairro abriga a sede do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), a Unidade de Saúde da Família Walid Aziz, de porte 4, e a nova sede do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Com isso, o Parque Mosaico reúne atividades comerciais, tecnológicas e serviços públicos em uma mesma região. A estrutura atende os moradores e também atrai pessoas de outras áreas de Manaus.

“A chegada de cada serviço amplia as possibilidades de quem mora aqui. O desenvolvimento do Parque Mosaico envolve acompanhar a ocupação, atrair atividades complementares e articular infraestrutura e equipamentos que atendam às necessidades da população”, destaca Pedro.

Bairro segue conceito de cidade de 15 minutos

O planejamento do Parque Mosaico também dialoga com o conceito de cidade de 15 minutos, associado ao urbanista Carlos Moreno. A proposta busca aproximar os serviços essenciais dos locais de moradia.

Assim, os moradores podem ter acesso mais próximo a comércio, serviços, lazer e espaços de convivência. O planejamento também incentiva deslocamentos a pé ou de bicicleta, reduzindo a dependência de longas viagens pela cidade.

Além disso, o projeto considera princípios presentes no pensamento de urbanistas como Jane Jacobs e Jan Gehl. Entre eles estão a diversidade de atividades, a valorização da vida nas ruas e a atenção à experiência das pessoas nos espaços públicos.

No contexto amazônico, esses elementos ganham importância ainda maior. Afinal, a arborização, a sombra e a integração com áreas verdes ajudam a tornar os trajetos mais agradáveis.

Entre os próximos eixos de desenvolvimento está a Centralidade do Lago. O espaço foi concebido para integrar paisagem, convivência, comércio e serviços. Dessa maneira, a proposta acompanha as próximas etapas de implantação do bairro.

Gestão acompanha o desenvolvimento do bairro

A Mosaico Urbanismo coordena o desenvolvimento do Parque Mosaico. O trabalho envolve planejamento, infraestrutura, empreendimentos e implantação de serviços.

Por sua vez, a Associação Parque Mosaico complementa essa organização com ações de governança. Entre suas atividades estão a manutenção, o paisagismo, a segurança e a mobilização comunitária.

Como bairro aberto e integrado à cidade, o Parque Mosaico busca ampliar o acesso aos espaços e serviços. Dessa forma, o empreendimento apresenta uma proposta de desenvolvimento urbano que combina moradia, atividade econômica e vida comunitária em Manaus.