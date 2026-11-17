RESULTADO FINANCEIRO

Operadora alcançou R$ 4,97 bilhões em fluxo de caixa nos primeiros nove meses do ano e registrou lucro de R$ 1,11 bilhão no terceiro trimestre.

A TIM registrou crescimento de 11,6% na geração de caixa nos primeiros nove meses de 2026, alcançando R$ 4,97 bilhões. No terceiro trimestre, encerrado em setembro, a operadora também apresentou alta na receita líquida de serviços e no lucro líquido, segundo balanço divulgado pela companhia.

Entre julho e setembro, a receita líquida de serviços chegou a R$ 6,88 bilhões, crescimento de 5,3% em relação ao mesmo período de 2025. Já o lucro líquido somou R$ 1,11 bilhão, avanço de 7,4% na comparação com o segundo trimestre deste ano.

O EBITDA, indicador que mede o resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, atingiu R$ 3,7 bilhões, alta de 6,7% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. A margem EBITDA ficou em 52,4%, com expansão de 0,7 ponto percentual.

Internet fixa registra crescimento

O avanço da TIM também ocorreu nos serviços de internet fixa. A receita da operação chegou a R$ 430 milhões no terceiro trimestre, crescimento de 30,1% na comparação anual.

Dentro desse resultado, a TIM Ultrafibra registrou receita de R$ 257 milhões, alta de 12,7%. A base do serviço alcançou 931 mil acessos, avanço de 13,2% em relação ao mesmo período de 2025.

Nos serviços móveis, a receita chegou a R$ 6,45 bilhões, crescimento de 4%. A base de clientes pós-pagos alcançou 34 milhões, alta de 5,2% em um ano.

Cobertura 5G chega a 1.171 cidades

Na infraestrutura de rede, a TIM encerrou o terceiro trimestre com cobertura 5G em 1.171 cidades brasileiras. A companhia também avançou em projetos de modernização da infraestrutura em Brasília e Salvador e regiões metropolitanas, com benefícios para mais de 2,3 milhões de clientes.

Outro destaque foi o uso de inteligência artificial nas operações. Segundo a empresa, o sistema Agente de Contas realiza 154 mil interações mensais e reduziu em 86% o tempo de resolução de demandas relacionadas ao faturamento.

Na manutenção da infraestrutura, a tecnologia preditiva evitou, em média, 93% das falhas nos sites monitorados e ampliou em 47% o intervalo entre intervenções técnicas.

Para o CEO da TIM Brasil, Alberto Griselli, os resultados refletem a evolução das diferentes áreas de atuação da companhia, incluindo conectividade, soluções corporativas e aplicações de inteligência artificial.

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