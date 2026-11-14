Sindibeleza

Evento ocorre nos dias 15 e 16 de novembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, com palestras, capacitações, desfiles, competições e exposição de marcas do setor.

Manaus recebe, nos dias 15 e 16 de novembro, a 5ª edição da Manaus Expo Beleza. O evento reúne profissionais dos setores de beleza, estética e bem-estar da Região Norte.

Para esta edição, a organização preparou uma programação diversificada. Durante os dois dias, das 9h às 20h, o público poderá acompanhar palestras, demonstrações técnicas, capacitações, desfiles, competições e oportunidades de negócios.

Além disso, a entrada é gratuita, mediante inscrição pelo site www.manausexpobeleza.com.br. O evento acontece no Centro de Convenções do Amazonas – Vasco Vasques.

A iniciativa é promovida pelo Sindicato dos Profissionais da Beleza do Amazonas (Sindibeleza). Para realizar a feira, o sindicato conta com patrocínio do Senac Amazonas e apoio do Sebrae Amazonas e da Fecomércio Amazonas.

Nesse sentido, a Expo Beleza busca fortalecer o mercado regional. Para isso, aproxima profissionais e empreendedores das principais tendências, tecnologias e oportunidades do setor.

Além das novidades do mercado, a programação valoriza a identidade amazônica, a sustentabilidade e a qualificação profissional. Dessa forma, destaca esses temas como instrumentos de desenvolvimento econômico.

“A Expo Beleza é um espaço de valorização dos profissionais e de fortalecimento de um setor que gera emprego, renda e oportunidades no Amazonas. Nesta edição, reunimos especialistas de diferentes áreas para compartilhar conhecimentos, apresentar novas técnicas e incentivar o empreendedorismo. Queremos que cada participante saia daqui com novas ideias, conexões e possibilidades de crescimento para o seu negócio”, destaca a presidente do Sindibeleza, Antônia Moura.

A Expo Beleza 2026 contempla diferentes segmentos do mercado da beleza. Entre eles estão barbearia, estética facial, maquiagem, cuidados capilares, podologia, design de unhas e gestão de negócios.

Programação

No domingo (15), por exemplo, o público poderá acompanhar a palestra “Além da Tesoura: Como se tornar um profissional valorizado, atrair mais clientes e aumentar seu faturamento”. A apresentação ficará a cargo de Diego, Ian e Walter, gestores da Rede Roots Barbearia.

Além dessa atividade, a programação inclui a palestra “Gestão de Salão: Como agregar valor ao seu negócio”. Nesse caso, o responsável será Rowilson Costa, executivo comercial da Faube.

Também no domingo, Aline Lorrane, especialista em embelezamento do olhar, apresentará “Posicionamento Estratégico”.

Ainda na programação do primeiro dia, os visitantes poderão acompanhar conteúdos sobre maquiagem express, com Isabela Karen, e skincare coreano, com Tatiana Jansen.

Além disso, Soon Hee Han, da Amakos, abordará bioeconomia, ancestralidade e sustentabilidade. O público também poderá acompanhar uma palestra com Manu Bronze.

Na mesma ocasião, Maria Ribeiro, Elen Freitas e Edinalva Gaspar participarão de um encontro sobre os avanços e a valorização da podologia.

Já na segunda-feira (16), a programação terá como destaques as palestras “Tríade Capilar”, com Erik Kened, e “A Nova Era da Beleza”, com o visagista masculino Rick Bentes.

Na sequência, Hugo Sobral apresentará “O luxo de ser escolhido”. Durante a palestra, ele abordará a percepção de imagem como estratégia de venda na estética.

Além desses convidados, a terapeuta capilar Beatriz Milhomem de Freitas participará do evento a convite da Maison Visage Cosmétique. Por sua vez, Ana Beatriz, da Florelle Beauty Center, apresentará “O espelho do seu organismo está na sua cabeça”.

Na área de estética avançada, a Dra. Letícia Lopes apresentará o “Protocolo Luminna”. O conteúdo abordará peeling coreano de quinta geração, medicina regenerativa e biorremodelação cutânea.

Além dela, o Dr. Renato Lima, da PHD, participará com conteúdos sobre harmonização facial.

Técnicas profissionais e novas oportunidades de negócios

Além das palestras, a programação técnica oferecerá atividades voltadas ao aperfeiçoamento profissional. Entre os destaques está a apresentação especial “Degradê Atualizado”, ministrada pelos profissionais Gueroly Malony e Orlando Vicente.

A atividade terá foco nas técnicas de cortes masculinos. Da mesma forma, outras apresentações abordarão métodos e tendências para diferentes áreas da beleza.

Outro convidado é o educador técnico internacional Severo Muniz, da Floractive. Ele participará dos dois dias do evento e apresentará as técnicas “Corte Butterfly” e “Arquitetura dos Cachos”.

Já no dia 16, Francisco Costa, educador internacional convidado da Klinic Pro, ministrará a palestra “Você está fazendo certo ou apenas fazendo igual?”.

Campeonato de unhas e empreendedorismo

Para os profissionais do segmento de unhas, a programação também reserva atividades específicas. Uma delas é a palestra “Baby Boomer no Acrílico: Técnica de Agilidade em Mesa”, com Glenda Mello, da Victoria Nails.

Além da apresentação, Betania Marinho, conhecida como Rainha das Unhas, organizará o Campeonato de Unhas – Tema Amazônia. Ambas as atividades ocorrerão no dia 16.

Outro destaque será o encontro “Do Pente ao Pix: Como transformar talento em dinheiro no mercado da beleza”. Na ocasião, Maria Oliveira, Andreia Andrade, Maria Ferreira e Alcimara Garcia compartilharão conhecimentos sobre empreendedorismo, especialização profissional e geração de renda.

A tecnologia e a gestão comercial também terão espaço na feira. Nesse sentido, João Lucas Vieira, da Temperium, apresentará conteúdos sobre inteligência artificial aplicada à rotina comercial.

Além disso, o especialista abordará estratégias para otimizar as vendas durante a Black Friday.

Capacitação e empreendedorismo

Durante os dois dias, o Sebrae Amazonas oferecerá capacitações em parceria com o Senac Amazonas. As atividades terão foco no aperfeiçoamento de profissionais da beleza.

Entre os cursos previstos estão corte e design de barba, extensão de cílios, banho e esmaltação em gel e biossegurança para profissionais da beleza.

Assim, os participantes terão acesso a conteúdos técnicos de diferentes áreas. Além das capacitações, o Sebrae-AM realizará, no dia 15, o 1º Seminário de Gestão de Negócios da Beleza – Beleza Ancestral & Negócios.

O seminário terá como foco o fortalecimento da gestão empresarial e a valorização da identidade regional. Ao mesmo tempo, pretende estimular oportunidades para empreendedores do segmento.

Já no dia 16, a programação incluirá a Imersão Masterclass PHD. Renato Lima e Renata Barreto conduzirão os conteúdos sobre injetáveis faciais e harmonização glútea.

Desfiles, homenagens e sustentabilidade

A identidade amazônica também ganhará espaço nas atividades culturais da Expo Beleza. No dia 15, por exemplo, o público poderá acompanhar o desfile “Upcycling – Vestido de Noiva, Ancestralidade Sustentável”, assinado pela estilista Waldirene Marques.

A proposta destaca a criatividade e o reaproveitamento de materiais. Além disso, promove uma reflexão sobre sustentabilidade na moda.

Outro destaque será o desfile “Beleza Manaus 60+ – Rainha da Floresta: A Majestade do Tempo”. A apresentação celebrará a beleza, a autoestima e o protagonismo feminino em todas as fases da vida.

A feira também promoverá a homenagem “Além do Esmalte: O Tributo à Maestria, Educação e Empreendedorismo”. Por meio da iniciativa, a organização reconhecerá profissionais que contribuem para o desenvolvimento do setor.

Entre as homenageadas estão Cláudia Regina, docente do Senac Roraima; Adriana Cantuária, instrutora da Lore Pé; Elen Freitas, educadora e CEO da Sra. Botas; e Betania Marinho, conhecida como Rainha das Unhas.

Feira também terá ações de responsabilidade socioambiental

Além das atividades culturais, o evento contará com ações de responsabilidade socioambiental. Para isso, o Sebrae Amazonas disponibilizará um espaço para receber resíduos eletrônicos.

O público poderá entregar celulares, tablets e periféricos no local. Da mesma forma, a organização arrecadará roupas, sapatos e brinquedos.

Posteriormente, os responsáveis destinarão os itens arrecadados a uma instituição beneficiada.

Expositores e oportunidades de negócios

A Expo Beleza 2026 reunirá empresas e marcas do setor. Nos espaços de exposição, os visitantes poderão conhecer produtos, equipamentos, cosméticos e novidades do mercado.

Entre os expositores confirmados estão Rei das Progressivas, EA Cosmético, Klinic Pro e BioStore, com a linha Anna Pegova Paris. Além dessas marcas, participarão MH Distribuidora, Luvier Cosméticos, Adcos Pro, Silda Cosméticos, Life AM e Erik Kened Professional, entre outras.

Além de apresentar lançamentos e tendências, a feira pretende ampliar as oportunidades de networking. Dessa maneira, profissionais, fornecedores e empreendedores poderão estabelecer conexões comerciais e trocar experiências.

Por fim, a Manaus Expo Beleza busca contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva da beleza no Amazonas.