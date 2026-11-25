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Coluna destaca expansão industrial, novos investimentos, mercado de consórcios, capacitação profissional e iniciativas de sustentabilidade no Amazonas.

Convencer o consumidor a trocar de marca exige mais do que fechar uma venda. O aparelho precisa corresponder à expectativa, receber suporte e ter assistência quando necessário. É nessa disputa que a Jovi amplia sua presença no Brasil, com parte importante da operação industrial concentrada em Manaus.

Dos 14 modelos lançados pela marca no país, 12 foram produzidos na capital amazonense desde o primeiro lote, segundo André Varga, diretor de produto, em entrevista exclusiva à coluna. “Todas as etapas fabris são executadas em Manaus, desde a montagem das placas até a finalização”, afirma. Conforme o executivo, a operação também incorpora memórias e materiais de embalagem de fornecedores locais.

A expansão encontra um ambiente de maior receptividade à tecnologia chinesa. Pesquisa da Ipsos encomendada pela Jovi apontou percepção positiva entre 75% dos entrevistados em 2026, ante 69% na edição anterior. Foram ouvidos 1.200 usuários de smartphones, com 18 anos ou mais, das classes A, B e C, nas cinco regiões, entre 30 de setembro e 5 de outubro. O levantamento trata da tecnologia chinesa em geral: não mede preferência pela Jovi nem participação nas vendas.

Essa disposição pode abrir espaço para novas marcas, mas a escolha na loja envolve preço, recursos e confiança no atendimento. A Jovi tem aparelhos a partir de R$ 1 mil e, com a série X300, apresentada em Manaus em outubro, procura também consumidores dispostos a pagar mais por fotografia e vídeo. Ao entrar nessa faixa de mercado, precisa demonstrar por que o comprador deveria trocar uma marca que já conhece.

O Amazonas tem peso nessa estratégia. Entre janeiro e setembro de 2026, o estado respondeu por 36% das vendas da Jovi na Região Norte, embora concentrasse 18,4% dos pontos de venda regionais, conforme dados da companhia. A parceria com a Bemol integra essa presença. Nacionalmente, a empresa informa estar em mais de 1.800 pontos de venda, entre varejistas e operadoras.

Varga cita o V70 5G como um sinal de aceitação: segundo ele, as vendas superaram em 40% as do antecessor em períodos equivalentes. O resultado se refere ao modelo, não ao desempenho de toda a operação.

Na indústria, a produção permanece apoiada na parceria com a GBR Componentes. Sobre uma eventual fábrica própria ou novos aportes, o executivo mantém a decisão vinculada à demanda. “Estamos satisfeitos com nossa parceria com a GBR e avaliamos novos investimentos fabris, com o crescimento da demanda e de novas oportunidades.”

Leilões de baterias podem destravar expansão da BYD em Manaus

Os leilões de armazenamento de energia previstos para 2 e 4/12 podem influenciar o próximo investimento da BYD em Manaus. Segundo a MegaWhat, a companhia aguarda os certames e as exigências de fabricação nacional para decidir entre ampliar a estrutura existente ou construir outra fábrica na capital amazonense. A decisão está relacionada à intenção, anunciada em junho de 2026, de investir até R$ 500 milhões na produção de sistemas de armazenamento de energia em baterias no Brasil.

O primeiro leilão exige comprovação de fabricação nacional das baterias, verificada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os projetos vencedores precisarão adquirir equipamentos, abrindo uma disputa por encomendas entre fornecedores. Os contratos terão duração de 15 anos, com início da entrega de disponibilidade de potência em agosto de 2028. Essa contratação pode dar previsibilidade à demanda e sustentar a decisão industrial.

A BYD já fabrica baterias em Manaus desde 2020. Se a expansão avançar, o Polo Industrial de Manaus (PIM) poderá ampliar sua participação no fornecimento ao setor elétrico, com oportunidades em montagem, testes e serviços técnicos. O efeito sobre a economia local dependerá das etapas instaladas aqui e das compras feitas de fornecedores amazonenses. O calendário também exige atenção: a Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias (ABEEólica) pediu à Justiça a suspensão dos leilões, questionando a divisão dos custos da contratação. O pedido não significa que os certames tenham sido suspensos.

Ademicon amplia operação em Manaus com nova unidade

A Ademicon ganhou um novo endereço em Manaus. Inaugurada na quarta-feira (18/11), a unidade da Rua Jacira Reis amplia a estrutura de atendimento da rede licenciada na capital, onde os responsáveis pelo empreendimento já mantêm uma operação no Coroado. A abertura representa uma nova aposta no mercado local de consórcios para aquisição de imóveis, veículos e serviços.

O setor atravessa um período de expansão no país. Segundo estimativas da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), foram comercializados R$ 454,13 bilhões em créditos entre janeiro e setembro de 2026, crescimento de 23,7% sobre o mesmo período de 2025. As adesões chegaram a 4,37 milhões de cotas, alta de 14,1%. Esses valores representam os créditos contratados, cuja liberação depende da contemplação.

A companhia associa sua expansão à rede de lojas licenciadas e à formação das equipes de atendimento.

A nova loja confirma a ampliação da presença comercial em Manaus, embora não tenham sido divulgados investimento, contratações ou vendas locais. Quem procura o atendimento chega com uma compra em mente e uma parcela que precisa caber no orçamento. Explicar taxas, reajustes e condições de contemplação será parte importante do trabalho de conquistar esse cliente.

Samel apoia capacitação sobre saúde emocional de professores no INDT

Professores da rede pública terão uma manhã dedicada ao próprio cuidado na sexta-feira (27/11), a partir das 8h30, no Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), em Manaus. A segunda capacitação do ‘Divertidamente Amazônia’, realizada pela Amazônia B com patrocínio da Samel, abordará emoções, movimento e autocuidado. A participação é gratuita, mediante inscrição.

O tema encontra uma realidade preocupante na capital. Segundo levantamento da Junta Médico-Pericial municipal citado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, foram registrados, em 2025, pelo menos 289 afastamentos de professores relacionados à depressão e 636 a transtornos de ansiedade. Em outubro deste ano, a Defensoria instaurou um procedimento para investigar as condições de trabalho e as políticas de atenção à saúde mental na rede municipal.

A médica Samira Ribeiro, o professor de Educação Física Marcelo Campbell e o especialista em desenvolvimento humano Eduardo Elias Farah conduzirão a programação, que inclui atividades práticas. A proposta é oferecer recursos aplicáveis à rotina dos educadores, dentro e fora da escola. Informações sobre inscrições pelo (Instagram @amazoniab7).

RÁPIDAS & BOAS

Na segunda-feira (23/11), a partir das 19h, a série ‘Diálogos Amazônicos’, da Escola de Economia de São Paulo da FGV, irá reunir especialistas para discutir os desafios de conciliar competitividade, inovação e sustentabilidade no setor industrial. Esta edição traz o tema ‘Práticas ESG e a Indústria do Amazonas’ e as inscrições podem ser feitas por meio do link (https://tinyurl.com/3np7vssk).

O Instituto Conecthus está com inscrições abertas para uma formação prática em eletrônica e placas de circuito impresso (PCB), com conteúdo voltado à engenharia, inovação e manufatura avançada. A capacitação será realizada em Manaus, com atividades presenciais das 18h às 21h. Os interessados podem se inscrever até terça-feira (24/11). Os interessados podem se inscrever pelo link (https://tinyurl.com/4j4yytux).

Em celebração aos 70 anos do Conselho de Recursos Fiscais da SEFAZ/AM, a entidade prepara nos dias 26 e 27/11, o evento ‘Sete décadas de história, uma celebração à altura’. Nesses dias, serão realizadas palestras gratuitas com palestrantes renomados, abordando temas atuais e relevantes para o cenário tributário e administrativo. A inscrição é gratuita e pode ser feita por meio do link (https://tinyurl.com/2x8ybaa9).

Cristina Monte é historiadora e jornalista, especialista em Comunicação Empresarial, Responsabilidade Social e Divulgação Científica. Além de ser empreendedora e escritora.

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