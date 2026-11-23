Execução

Bruno Farias Frota, de 28 anos, foi atingido por oito disparos no rosto durante um evento de carros rebaixados neste domingo (22).

Manaus (AM) – O homem executado com tiros na cabeça dentro do Sambódromo de Manaus, neste domingo (22), durante um evento de carros rebaixados, foi identificado como o influenciador digital Bruno Farias Frota, de 28 anos. A vítima sofreu oito perfurações, todas no rosto, provocadas por disparos de arma de fogo calibre 9 milímetros.

De acordo com relatos de testemunhas, Bruno teria se envolvido em uma discussão com outro homem durante o evento. Após o desentendimento, o suspeito teria ameaçado voltar para matá-lo e, posteriormente, retornado ao local, onde ocorreu o homicídio.

O delegado Gerson Oliveira, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que a equipe foi acionada após receber a notícia de um tiroteio no Sambódromo, com uma pessoa morta.

Segundo o delegado, quando os policiais chegaram, encontraram Bruno caído no chão, com várias perfurações na região da cabeça. A avaliação inicial do perito apontou que o autor teria se aproximado da vítima e efetuado disparos contra o rosto. Depois, teria continuado atirando quando Bruno já estava no chão.

O delegado ressaltou que a dinâmica ainda depende do laudo definitivo da perícia. A motivação do crime também não havia sido esclarecida até o momento da entrevista.

Durante a conversa com a imprensa, Gerson Oliveira afirmou que Bruno não tinha passagens anteriores por crimes violentos, tráfico de drogas ou roubo. O delegado mencionou apenas um registro relacionado à adulteração, cuja natureza ainda deverá ser verificada.

Antes do assassinato, o influenciador havia compartilhado fotos no Instagram mostrando sua presença no evento. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pela investigação do caso.

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