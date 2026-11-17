COLUNA MAIS NEGÓCIO$

Fabricação de modelos elétricos cresceu 85,7% até setembro de 2026, enquanto a empresa projeta aumentar o volume produzido no próximo ano.

A produção de bicicletas em Manaus quase não mudou de tamanho nos primeiros nove meses de 2026, mas mudou de composição. O volume total cresceu 0,7%, enquanto a fabricação de elétricas avançou 85,7%. Em um ano, a categoria passou de cerca de 12% para quase 23% da produção. É nesse mercado que a Caloi espera fabricar mais elétricas em 2027.

Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), as associadas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziram 272.018 bicicletas de janeiro a setembro. Desse total, 61.885 eram elétricas, a segunda categoria mais fabricada, atrás das mountain bikes. Setembro foi o segundo melhor mês do ano para o conjunto das categorias, com 35.914 unidades, alta de 18,1% sobre o mesmo mês de 2025.

Na Caloi, a expectativa é ampliar a produção de elétricas após a modernização da unidade amazonense. “Estamos evoluindo na bicicleta elétrica e a previsão para o ano que vem é de uma produção bem alta”, afirma Átila Valadares, diretor industrial da empresa. O executivo não informou o volume previsto.

Instalada em Manaus há mais de cinco décadas, a fábrica ocupa 33 mil metros quadrados de área fabril em um terreno de 72 mil metros quadrados. Reúne soldagem, tratamento térmico, pintura e montagem de rodas e bicicletas. Nos períodos de maior atividade, emprega cerca de 400 pessoas. Segundo Valadares, a capacidade máxima da unidade é de aproximadamente 600 mil bicicletas por ano em um turno, considerando todas as categorias.

A unidade passou por uma nova etapa de modernização nos últimos três anos. “O Grupo PON investiu para que a fábrica de Manaus ficasse no mesmo patamar de qualidade e de nível de excelência das fábricas europeias”, diz Valadares. A Caloi não divulgou os valores investidos na planta nem detalhou novos aportes para 2027, mas se mostra aberta às boas oportunidades de negócios.

A mudança nas linhas de montagem chega também às oficinas e às lojas. Uma bicicleta elétrica acrescenta bateria, motor e sistema de assistência à manutenção que o ciclista já conhece. Isso abre espaço para diagnóstico, capacitação técnica e reposição de componentes. Para quem compra, encontrar uma oficina que conheça o modelo e tenha acesso às peças pode pesar na escolha.

A localização dessa rede importa para quem fabrica em Manaus. No acumulado até setembro, o Sudeste recebeu 55,8% das bicicletas produzidas pelas associadas da Abraciclo no Polo, enquanto o Norte recebeu 6,7%. O recorte reúne todas as categorias. Ele mostra a distância entre a fábrica e boa parte do mercado que precisa ser atendido na entrega e depois da venda.

O tamanho da expansão da Caloi em 2027 ainda está em aberto. Por enquanto, o sinal mais claro vem do próprio setor: as bicicletas elétricas ganham participação nas linhas de montagem, mesmo com crescimento discreto do volume total. Elas avançam!

Data centers atraem trilhões, mas qual será o custo para o meio ambiente?

A corrida mundial pela inteligência artificial está produzindo uma das maiores ondas de investimento em infraestrutura tecnológica. Segundo projeção da BofA Global Research, os gastos globais com data centers devem atingir US$ 1 trilhão em 2026 e mais que dobrar, chegando a US$ 2,1 trilhões até 2028. Os valores representam as estimativas de gastos anuais para esses períodos, impulsionados pela demanda de IA.

O avanço abre oportunidades para fabricantes de servidores, chips, geradores, equipamentos elétricos e sistemas de refrigeração. Ao mesmo tempo, amplia uma questão que ainda recebe menos atenção do que o potencial econômico da inteligência artificial: qual será o impacto ambiental dessa expansão?

O caso do Google na Finlândia pode ser usado como exemplo. Autoridades do país ordenaram a suspensão imediata de intervenções preparatórias em terrenos destinados a novos complexos em Muhos e na região de Otanmäki (Kajaani). A decisão foi tomada após a empresa avançar com a desflorestação de cerca de 330 hectares sem concluir os estudos obrigatórios de impacto ambiental. Campanhas locais estimam a derrubada de 250 mil árvores em Muhos e outras 150 mil em Otanmäki. O episódio gerou forte indignação pública e motivou a abertura de uma investigação criminal pelas autoridades finlandesas. O diretor do Google no país desculpou-se publicamente pelo ocorrido.

O cenário reforça que a chamada nuvem não é imaterial. Data centers precisam de grandes áreas, eletricidade, água, refrigeração, estradas e redes de transmissão. Mesmo quando abastecidos por energia de baixo carbono, podem pressionar ecossistemas e comunidades se sua implantação não for devidamente planejada e fiscalizada.

A inteligência artificial poderá ajudar a controlar desperdícios, prever eventos climáticos e melhorar o uso de recursos naturais. Mas essa contribuição perderá coerência se a infraestrutura necessária para sustentá-la avançar destruindo o meio ambiente no processo. Diante de investimentos que passarão dos US$ 2 trilhões em poucos anos, a pergunta deixa de ser apenas até onde a tecnologia poderá chegar. É preciso perguntar também: como ficará o planeta construído para sustentar essa expansão?

Megmeet tem projeto aprovado para produzir placas eletrônicas em Manaus

O grupo chinês Megmeet tem um projeto aprovado para produzir placas eletrônicas no Polo Industrial de Manaus (PIM), por meio da Altatronic Industrial do Brasil. A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) autorizou, em março de 2026, a implantação da unidade para fabricar placas de circuito impresso montadas, exceto as destinadas ao uso em informática.

No anúncio feito em janeiro, a Suframa informou que o projeto previa investimento inicial de R$ 20 milhões e a contratação de 250 trabalhadores diretos. O início da produção comercial ainda não foi confirmado publicamente nas fontes consultadas.

A Megmeet atua internacionalmente em eletrônica de potência, controle e automação, com aplicações que vão de equipamentos industriais a sistemas de alimentação para data centers e recarga de veículos elétricos. Em Manaus, o projeto aprovado está concentrado na montagem de placas. A questão para o Polo é quais fabricantes poderão contar com esse fornecedor local.

Para uma indústria que compra placas de fora, ter um fornecedor em Manaus pode facilitar ajustes de projeto, testes e reposição de lotes. A decisão de comprar localmente dependerá de preço, capacidade de atender ao volume dos pedidos, regularidade nas entregas e aprovação técnica das placas.

Super Terminais prepara novo embarque de milho para o Caribe

Depois de movimentar milho para o Marrocos e a Itália, o Super Terminais tem uma terceira operação prevista em Itacoatiara. Na terça-feira (17/11), o Super Porto Verde deve transferir 30,3 mil toneladas de barcaças para um navio com destino à República Dominicana. Se a programação for cumprida, a estrutura flutuante terá movimentado cerca de 91 mil toneladas de milho desde que começou a operar, em outubro, segundo a empresa.

Um detalhe da segunda operação dá a medida do alcance comercial do terminal. Cerca de 80% do milho destinado à Itália saiu do noroeste de Mato Grosso, segundo o Super Terminais. Para quem contrata o frete dessa carga, Itacoatiara entra na conta da viagem inteira. Pesam o transporte até as barcaças, as condições de navegação e o tempo de espera para colocar o milho no navio. Na vazante, uma barcaça que precisa sair com menos carga pode encarecer o transporte por tonelada.

É nesse trecho da viagem que o Super Terminais apostou R$ 250 milhões, valor informado pela empresa. A estrutura acrescenta capacidade de transferência de cargas a um município que já tem experiência no escoamento de grãos, com operações como as do Terminal Graneleiro Hermasa e do Terminal Novo Remanso.

RÁPIDAS & BOAS

Mulheres estudantes do Ensino Médio e universitárias terão até domingo (15/11) para se inscrever no ‘8º Prêmio Carolina Bori Ciência e Mulher’. A premiação, promovida pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), tem o objetivo de reconhecer cientistas e jovens pesquisadoras com trabalhos relevantes em suas áreas de conhecimento e incentivar a participação feminina na produção científica. Para inscrição, basta acessar o endereço eletrônico (https://tinyurl.com/4ft947b9).

Vão até a segunda-feira (23/11), as inscrições para o Edital nº 54/2026, de fluxo contínuo, para seleção de empreendimentos e projetos de base tecnológica para ingresso na Incubadora de Empresas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI). Basta acessar o link e se inscrever (https://tinyurl.com/22bs2am2).

Cristina Monte é historiadora e jornalista, especialista em Comunicação Empresarial, Responsabilidade Social e Divulgação Científica. Além de ser empreendedora e escritora.

LEIA MAIS: