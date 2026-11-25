Superação

Otávio nasceu com 27 semanas, ficou quase 50 dias internado e voltou ao Hospital Rio Amazonas para participar da campanha de conscientização sobre a prematuridade.

“Eu não posso falar mal daqui jamais. Sempre fui bem amparada pelas técnicas, pelos médicos e por toda a equipe da UTI. Todos foram muito atenciosos com o meu bebê. Por isso, vou voltar aqui todos os anos possíveis da minha vida, sempre levando palavras de conforto para outras mães que estão passando pela mesma situação”, conta Sara Lemos Saraiva, de 34 anos, mãe de Otávio Samuel.

O relato vem de uma experiência marcada por desafios desde a gestação. Otávio nasceu em 5 de setembro de 2025, com 27 semanas e cinco dias, cerca de 13 semanas antes da data prevista para o parto. Por isso, precisou permanecer internado no Hospital Rio Amazonas, da Hapvida, por quase 50 dias.

Hoje, com 1 ano e 2 meses, o menino está em casa com os pais. Além disso, retornou à unidade hospitalar para participar da abertura da campanha Novembro Roxo.

Bebê nasceu com 27 semanas de gestação

Durante a gestação, Sara recebeu acompanhamento especializado e realizou uma cerclagem. O procedimento é indicado para ajudar a manter o colo do útero fechado e reduzir o risco de parto prematuro.

Mesmo com os cuidados, o quadro exigiu atenção médica constante. Assim, com 27 semanas e cinco dias de gestação, foi necessária uma cesariana de emergência.

Após o nascimento, Otávio permaneceu internado até completar 34 semanas de idade gestacional. Nesse período, a família acompanhou diariamente a evolução do bebê e recebeu orientações da equipe hospitalar.

A alta ocorreu em 24 de outubro de 2025, quando ele pesava dois quilos.

Sara conta que ficou feliz ao saber que poderia levar o filho para casa. No entanto, também sentiu insegurança diante dos cuidados que seriam necessários fora do ambiente hospitalar.

“Quando a médica disse que ele já estava bem, tinha ganhado peso suficiente e poderia receber alta, fiquei muito feliz. Mas também pensei: meu Deus, e agora, como vou cuidar de um bebê prematuro em casa? Recebemos orientações e tivemos apoio nesse processo”, relata.

Acompanhamento continua depois da alta

A saída do hospital, porém, não encerra os cuidados relacionados à prematuridade. Em casa, Otávio precisou continuar o acompanhamento com profissionais de saúde, incluindo fisioterapia e fonoaudiologia, conforme as orientações recebidas.

Essa etapa é importante para observar o desenvolvimento da criança. Além disso, permite identificar possíveis necessidades ao longo do crescimento.

O pai, Glendon Alves Saraiva, de 37 anos, lembra que levar o filho para casa foi um dos momentos mais marcantes da trajetória da família.

“Foi um dia muito sofrido vê-lo nascer e não poder ir para casa com ele. Passamos por uma luta de quase dois meses, mas tivemos essa vitória. Hoje é uma alegria muito grande estar com ele nos braços”, conta.

Novembro Roxo destaca cuidados com prematuros

A história da família faz parte da campanha Novembro Roxo da Hapvida, realizada no Hospital Rio Amazonas. Neste ano, a mobilização tem como tema “Pequeno no tamanho, grande no potencial: investir no acompanhamento pós-alta é proteger o futuro”.

A iniciativa chama atenção para a prematuridade e, principalmente, para a continuidade da assistência depois que o bebê deixa o hospital.

Nesse sentido, a campanha destaca a importância das consultas e dos atendimentos indicados para cada criança após a alta. O acompanhamento permite observar o crescimento, avaliar o desenvolvimento e orientar os familiares sobre os cuidados necessários em cada fase.

Além disso, a participação dos pais é fundamental para dar continuidade às recomendações dos profissionais de saúde.

Para Viviane Marinho, gerente administrativa do Hospital Rio Amazonas, o tema deste ano reforça a necessidade de uma assistência que acompanhe o prematuro também depois da internação.

“A alta hospitalar é uma conquista importante, mas não representa o fim do cuidado. O acompanhamento após a saída do hospital ajuda a família a seguir as orientações necessárias e permite observar o desenvolvimento da criança em cada etapa. Nosso compromisso é orientar e acolher esses pais durante todo esse percurso”, afirma Viviane.

Encontro reúne profissionais e familiares

A abertura da campanha Novembro Roxo no Hospital Rio Amazonas contou com a participação de profissionais da unidade e familiares de pacientes atendidos no local.

Entre os participantes estavam o diretor médico, Luciano Fontes, e a enfermeira Juliane, representante da Gerência de Enfermagem.

Além disso, o encontro abriu espaço para o relato de Sara sobre a experiência da família durante a internação e os cuidados necessários após a alta hospitalar.

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