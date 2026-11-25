SAÚDE MENTAL

Acompanhamento pela Hapvida ajudou Alcilene a fortalecer a autoestima, melhorar a rotina e enfrentar conflitos familiares.

“Eu tinha muito receio, porque não fazia ideia do que ia falar para o profissional. Mas, no primeiro contato, fui muito bem recebida. Ela me deixou à vontade, me ouviu bastante. Hoje me sinto mais segura para tomar decisões e enfrentar as dificuldades.”

O relato é da aposentada Alcilene de André Nogueira, paciente que realiza acompanhamento psicológico pela Hapvida, em Manaus. Segundo ela, a terapia trouxe mudanças na maneira de lidar com situações do cotidiano e ajudou a recuperar a segurança emocional.

Busca por terapia começou após recomendação médica

Alcilene conta que começou a procurar atendimento psicológico após médicos que acompanhavam seu tratamento recomendarem também cuidados com a saúde mental.

Na época, ela enfrentava momentos de estresse e ansiedade que afetavam seu bem-estar emocional. Por isso, com o apoio da família, decidiu procurar ajuda profissional.

Assim, iniciou o acompanhamento com a psicóloga Luciely Botelho, no Núcleo de Terapia João Valério, da Hapvida.

No início do processo, a paciente apresentava episódios frequentes de choro, dificuldades para dormir, ansiedade e sofrimento relacionado a conflitos familiares. Diante desse quadro, o trabalho terapêutico priorizou o acolhimento, o fortalecimento da autoestima e a autonomia emocional.

Além disso, a psicóloga trabalhou ferramentas para ajudar Alcilene a lidar com situações difíceis.

Terapia também ajuda a reconstruir a rotina

Ao longo do acompanhamento, a psicóloga Luciely observou mudanças no comportamento e na rotina da paciente.

Alcilene passou a praticar atividades físicas, frequentar cursos, fazer novas amizades e desenvolver trabalhos artesanais. Também melhorou a forma de lidar com questões familiares e se aproximou mais do filho.

Para a aposentada, as mudanças aparecem principalmente na maneira de pensar e agir.

“Minha maneira de agir, pensar e enfrentar os problemas mudou muito. Cada vez mais sinto segurança, meu controle emocional está fluindo bem e a psicologia está me ajudando muito”, afirma.

Além dos avanços na rotina, a paciente destaca o acolhimento recebido durante as consultas. Como forma de demonstrar gratidão, presenteou a psicóloga com um objeto amarelo.

A cor representa o Sol, a esperança, a luz e a alegria. Dessa forma, o gesto simboliza a relação de confiança construída durante o tratamento.

Saúde mental também precisa de atenção

De acordo com a psicóloga Luciely Botelho, ansiedade, depressão, estresse, conflitos familiares, dificuldades nos relacionamentos, luto e baixa autoestima estão entre os motivos que levam pessoas a procurar atendimento psicológico.

Segundo a profissional, a terapia ajuda o paciente a reconhecer sentimentos, compreender as próprias necessidades e estabelecer limites nas relações.

Além disso, o processo fortalece a autonomia emocional. Com isso, cada pessoa pode desenvolver maneiras mais saudáveis de enfrentar situações que provocam sofrimento.

“Como psicóloga, acredito que meu papel é oferecer acolhimento e ferramentas para que cada pessoa consiga reconhecer seu próprio valor e desenvolver recursos para enfrentar a vida. O caso de Alcilene nos mostra que sempre é possível resgatar sonhos, construir novos projetos e descobrir novas possibilidades, independentemente da idade”, afirma Luciely.

A psicóloga ressalta, ainda, que a evolução terapêutica não acontece de forma linear. Existem períodos de avanço e momentos de dificuldade. Por esse motivo, a continuidade das consultas permite aprofundar questões emocionais e fortalecer as estratégias desenvolvidas durante o tratamento.

Para Alcilene, procurar ajuda foi um passo importante para mudar a forma de enfrentar os desafios. Por fim, a paciente deixa uma mensagem para quem ainda tem receio de iniciar a terapia:

“Não precisa ter medo de procurar ajuda. O psicólogo não é bicho do mato, é uma ajuda segura. O medo é possível superar, a vergonha deve ficar de lado. A psicóloga ajuda muito. Precisamos uns dos outros”, conclui.