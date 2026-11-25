RecuperaFone

Mutirão ocorre nesta quinta-feira (26), no bairro Adrianópolis. Edital também inclui 550 pessoas de chamadas anteriores.

Manaus (AM) – Mais de 2 mil celulares recuperados de crimes de roubo e furto estarão disponíveis para devolução nesta quinta-feira (26), em Manaus. O mutirão, promovido pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), vai disponibilizar 2.017 aparelhos aos proprietários identificados pelo programa RecuperaFone. Clique aqui e confira a lista

A entrega será realizada das 8h às 17h, na sede do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (Nirc), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), no bairro Adrianópolis, zona centro-sul da capital.

Além dos novos aparelhos recuperados, a ação contempla outras 550 pessoas que já tiveram celulares localizados e incluídos em editais anteriores, mas ainda não compareceram para buscar os dispositivos.

Consulta ao edital

Os nomes das pessoas que tiveram seus aparelhos localizados podem ser consultados no edital, já disponível no site da SSP-AM (ssp.am.gov.br). A orientação é verificar a relação antes de comparecer ao local.

Para receber o celular, o cidadão precisa apresentar um documento oficial com foto. A identificação será conferida pelas equipes responsáveis pela entrega.

O mutirão marca o chamado Dia D da segunda fase da Operação Última Chamada, iniciativa nacional voltada ao combate à receptação de produtos roubados ou furtados. A operação começou em 11 de novembro e inclui fiscalização de estabelecimentos comerciais, cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão.

Segundo o delegado titular do Nirc, Bruno Hitotuzi, o trabalho envolve não apenas a recuperação dos aparelhos, mas também a investigação dos crimes e a identificação dos proprietários.

RecuperaFone em 2026

Este é o quinto edital de devolução publicado pela SSP-AM em 2026. Em outubro, o programa disponibilizou 800 celulares recuperados para retirada.

As equipes do Nirc atuam na localização de aparelhos furtados ou roubados e na identificação dos respectivos donos, com o objetivo de devolver os bens à população.

A secretaria também orienta as pessoas contempladas em editais anteriores, mas que ainda não buscaram seus celulares, a aproveitar o mutirão desta quinta-feira.

Onde retirar

A entrega será realizada na sede do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares, localizada na Rua General Miranda Reis, nº 11, Conjunto Celetramazon, bairro Adrianópolis, em Manaus.

O atendimento ocorrerá das 8h às 17h. Os contemplados devem consultar o edital no portal da SSP-AM e levar documento oficial com foto para confirmar a identidade e retirar o aparelho.

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