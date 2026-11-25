AÇÃO POLICIAL

Tenente Wesley Siqueira contou como a ROCAM seguiu rastros de sangue e encontrou o subtenente Alex Lacerda amarrado em um casebre abandonado, na Zona Norte de Manaus.

“Verificamos rastro de sangue, roupas com sangue, pedaço de corda com sangue. Fomos no rastro e encontramos ele no final desse lugar, num casebre abandonado, tudo totalmente fechado.” Foi assim que o tenente Wesley Siqueira descreveu o caminho percorrido pela equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM) até encontrar o subtenente Alex Lacerda, na tarde de terça-feira (24), na Zona Norte de Manaus.

Atualmente lotado em Rio Preto da Eva, o militar havia ido à invasão Vovó Maroca, no bairro Nova Cidade, buscar um sobrinho. No entanto, criminosos teriam reconhecido que ele era policial militar e o levado para uma área de mata. A suspeita é de que os homens pretendiam executá-lo em uma ação ligada ao chamado “tribunal do crime”.

Em entrevista no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, Wesley relatou os momentos da ocorrência e explicou como a equipe localizou a vítima. Primeiro, os policiais receberam uma denúncia pela rede de rádio informando que homens armados haviam levado um cidadão para a região.

Três suspeitos fugiram para a mata

Assim que chegaram ao local, os policiais avistaram três indivíduos. Porém, ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos correram para a área de mata.

“Devido ao sucesso não foi possível a localização, tentamos, mas não conseguimos e aí continuamos as buscas”, relatou Wesley.

Mesmo sem alcançar os homens, os policiais continuaram a procura pelo subtenente. Durante a varredura, a equipe encontrou rastros de sangue, roupas e um pedaço de corda com marcas de sangue.

Em seguida, os militares seguiram os vestígios até um casebre abandonado. No local, encontraram Alex deitado, com os pés e as mãos amarrados.

PM tinha ferimentos pelo corpo e dificuldade para falar

Segundo o tenente, o subtenente apresentava várias lesões nas costas, nos braços e na cabeça. Além disso, estava com o rosto bastante inchado e tinha dificuldade para falar.

“Ele estava abatido, atordoado. Ele não estava conseguindo falar direito. Depois que a gente deu água pra ele, demos os primeiros socorros, que ele conseguiu falar alguma coisa”, contou.

Wesley também descreveu o estado físico do militar. Alex estava ensanguentado e apresentava ferimentos nas pernas, nos braços e nas costas.

Diante da situação, a equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e, posteriormente, levaram o subtenente ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde ele permaneceu internado.

Criminosos teriam reconhecido PM ao buscar sobrinho

Depois de receber os primeiros cuidados, Alex conseguiu explicar aos policiais o que teria acontecido antes de chegar à área de mata.

De acordo com Wesley Siqueira, o subtenente contou que foi à localidade buscar um sobrinho, que mora na região. Nesse momento, criminosos teriam reconhecido sua ligação com a Polícia Militar.

“Ele relatou pra gente que foi buscar um sobrinho, que mora na localidade, quando os indivíduos identificaram ele como policial militar e levaram ele pra possivelmente executá-lo”, afirmou o tenente.

Ainda conforme o relato, os suspeitos teriam escolhido o militar por causa da profissão. Por isso, a ocorrência levanta a suspeita de uma tentativa de execução ligada ao chamado “tribunal do crime”.

A expressão se refere a julgamentos e punições impostos por integrantes de organizações criminosas, à margem da Justiça. Entretanto, a Polícia Civil deverá esclarecer a motivação do crime e identificar os envolvidos.

Até a divulgação das informações da ocorrência, os três suspeitos continuavam sem localização.

Caso lembra assassinato de PM em 2017

O episódio ocorreu no bairro Nova Cidade, mesma região onde criminosos assassinaram o soldado da Polícia Militar Paulo Sérgio da Silva Portilho, em maio de 2017.

Na época, Portilho desapareceu na noite de 26 de maio. Quatro dias depois, em 30 de maio, equipes encontraram o corpo dele enterrado na invasão Buritizal Verde, também na Zona Norte de Manaus.

As investigações apontaram que criminosos reconheceram o soldado como policial, sequestraram, torturaram e mataram o militar. Posteriormente, a Justiça julgou e condenou acusados por homicídio, tortura e ocultação de cadáver.

Apesar da semelhança envolvendo o reconhecimento de policiais militares na região, não há informação de ligação entre os dois episódios. Agora, a Polícia Civil deverá investigar o caso de Alex Lacerda e identificar os responsáveis.

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