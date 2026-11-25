POLÍCIA

Dois suspeitos fugiram de lancha após familiares interceptarem a embarcação que transportava os animais no interior do Amazonas.

Autazes (AM) – Um homem de 27 anos foi preso suspeito de envolvimento no furto de 23 búfalos de uma propriedade rural de Autazes, no interior do Amazonas. Os animais foram encontrados em uma embarcação utilizada para transporte de gado, durante uma ocorrência atendida pela Polícia Militar na noite de 18 de novembro.

Segundo o relatório do 9º Grupamento de Polícia Militar (GPM), a equipe recebeu uma denúncia sobre o possível furto e seguiu de lancha até a região indicada. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a embarcação com os animais e um homem que havia sido detido por familiares dos proprietários.

De acordo com uma testemunha, três homens estavam na embarcação. Dois deles fugiram em outra lancha, em direção desconhecida, enquanto o terceiro permaneceu no local até a chegada da polícia.

A testemunha também relatou ter visto duas espingardas próximas ao suspeito. Posteriormente, pessoas que estavam na área entregaram aos policiais uma arma calibre 16 e outra calibre 20, acompanhadas de uma munição intacta de cada calibre. As armas foram apresentadas na delegacia.

Animais recuperados

Durante a verificação, os policiais constataram que os 23 búfalos pertenciam a dois proprietários: 21 eram de uma das vítimas e dois de outra. Alguns animais apresentavam cortes nas orelhas, o que levantou a suspeita de possível alteração nas marcas de identificação.

A embarcação também apresentava entrada de água, o que comprometia a segurança dos animais durante o transporte. Por esse motivo, os búfalos foram retirados do barco e levados a um curral na propriedade rural da família.

Os animais e a embarcação permaneceram no local, sob responsabilidade de um familiar das vítimas, para eventual realização de diligências pela Polícia Civil.

Suspeitos fugiram

Ainda conforme o relatório policial, uma das vítimas relatou que outros furtos de búfalos já teriam ocorrido na região e mencionou suspeitas de participação do homem preso em episódios anteriores. Entretanto, o documento não apresenta confirmação de envolvimento dele nesses outros casos.

A embarcação utilizada no transporte dos animais também foi associada a um terceiro, conhecido na região, mas não foi possível esclarecer se havia sido emprestada ou alugada nem se o possível proprietário sabia da finalidade do uso.

O homem preso foi levado ao 39º Distrito Integrado de Polícia (DIP), junto com as vítimas e as duas espingardas. Ele foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais.

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