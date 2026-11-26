Flagra

Vídeo mostra o rapaz fazendo inscrições no monumento histórico; vigilante o abordou e determinou a limpeza do local.

Manaus (AM) – Um jovem foi flagrado pichando uma das muretas externas do Teatro Amazonas, no Centro de Manaus, na quarta-feira (25). A ação foi registrada em vídeo por pessoas que estavam nas proximidades do monumento. Após perceber a situação, um vigilante patrimonial abordou o rapaz e determinou que ele limpasse a estrutura.

As imagens mostram o estudante utilizando tinta para fazer inscrições em dois trechos da mureta, no entorno do Largo de São Sebastião. Depois da abordagem, ele aparece removendo a pichação e limpando as áreas atingidas.

O episódio ganhou repercussão nas redes sociais e chamou a atenção para a preservação de um dos principais símbolos históricos e culturais do Amazonas.

Inaugurado em 31 de dezembro de 1896, o Teatro Amazonas foi construído durante o Ciclo da Borracha, período em que Manaus viveu uma fase de grande expansão econômica e urbana. A obra começou em 1884 e foi concluída 12 anos depois. Em 2026, o monumento está prestes a completar 130 anos.

A importância histórica e arquitetônica do teatro também ganhou reconhecimento internacional. Em julho de 2026, a Unesco incluiu os Teatros da Amazônia na Lista do Patrimônio Mundial Cultural. O reconhecimento reúne o Teatro Amazonas e o Largo de São Sebastião, em Manaus, além do Theatro da Paz e da Praça da República, em Belém (PA).

Antes da conquista internacional, o Teatro Amazonas já era tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1966.

Pichação é crime

A pichação de monumentos e edificações urbanas pode configurar crime ambiental, conforme o artigo 65 da Lei nº 9.605/1998. A legislação prevê pena de detenção de três meses a um ano e multa para quem pichar ou conspurcar edificação ou monumento urbano.

Até o momento, não há informação oficial sobre eventual registro de ocorrência ou responsabilização do jovem pelo episódio.

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