Uma campanha de mobilização busca ajuda para garantir um novo lar aos cerca de 200 animais acolhidos pelo Abrigo Tânia Mussa, em Manaus. Após o despejo, a instituição precisa deixar o imóvel onde funciona e ainda não encontrou outro espaço para receber os animais.
Atualmente, o abrigo funciona na rua Alfredo L.C. Reis, nº 1, no bairro Monte das Oliveiras. Há quase 34 anos, o espaço acolhe animais resgatados das ruas e oferece alimentação, proteção e cuidados.
Entre os moradores do abrigo estão animais idosos, doentes e com deficiência. Por isso, a mudança exige um local com estrutura adequada para garantir a continuidade dos cuidados.
Abrigo procura terreno ou espaço para alugar em Manaus
Neste momento, a principal necessidade é encontrar um terreno, sítio, chácara ou quintal amplo em Manaus. O espaço pode ser alugado ou cedido temporariamente para abrigar os cerca de 200 animais.
Paralelamente, a campanha arrecada recursos para comprar um imóvel próprio. Dessa forma, a instituição pretende garantir um endereço definitivo e evitar que novos despejos coloquem os animais em risco.
Além do espaço, o abrigo precisa de doações de ração para manter a alimentação dos animais. Assim, a mobilização também pede o apoio de moradores, empresas e instituições.
Veja como ajudar o Abrigo Tânia Mussa
Quem não puder contribuir financeiramente também pode ajudar divulgando a campanha. Além disso, interessados podem colaborar de outras formas:
- Doação de espaço: terrenos, sítios, chácaras ou quintais amplos para aluguel ou cessão temporária.
- Doação de ração: alimentos para os cerca de 200 animais acolhidos.
- Contribuição financeira: qualquer valor pode ajudar na compra de um imóvel definitivo.
A campanha recebe doações por Pix e por meio de uma vaquinha on-line.
Pix: (92) 98848-7946
Vaquinha on-line: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/compra-do-abrigo-tania-mussa
Para mais informações, o contato também pode ser feito pelo WhatsApp (92) 98848-7946. A campanha divulga atualizações pelo Instagram: https://www.instagram.com/reels/DfrnqfsuQmo/.