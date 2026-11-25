CAUSA ANIMAL

Instituição que acolhe animais há quase 34 anos precisa encontrar um novo espaço e arrecada recursos para comprar imóvel próprio.

Uma campanha de mobilização busca ajuda para garantir um novo lar aos cerca de 200 animais acolhidos pelo Abrigo Tânia Mussa, em Manaus. Após o despejo, a instituição precisa deixar o imóvel onde funciona e ainda não encontrou outro espaço para receber os animais.

Atualmente, o abrigo funciona na rua Alfredo L.C. Reis, nº 1, no bairro Monte das Oliveiras. Há quase 34 anos, o espaço acolhe animais resgatados das ruas e oferece alimentação, proteção e cuidados.

Entre os moradores do abrigo estão animais idosos, doentes e com deficiência. Por isso, a mudança exige um local com estrutura adequada para garantir a continuidade dos cuidados.

Abrigo procura terreno ou espaço para alugar em Manaus

Neste momento, a principal necessidade é encontrar um terreno, sítio, chácara ou quintal amplo em Manaus. O espaço pode ser alugado ou cedido temporariamente para abrigar os cerca de 200 animais.

Paralelamente, a campanha arrecada recursos para comprar um imóvel próprio. Dessa forma, a instituição pretende garantir um endereço definitivo e evitar que novos despejos coloquem os animais em risco.

Além do espaço, o abrigo precisa de doações de ração para manter a alimentação dos animais. Assim, a mobilização também pede o apoio de moradores, empresas e instituições.

Veja como ajudar o Abrigo Tânia Mussa

Quem não puder contribuir financeiramente também pode ajudar divulgando a campanha. Além disso, interessados podem colaborar de outras formas:

Doação de espaço: terrenos, sítios, chácaras ou quintais amplos para aluguel ou cessão temporária.

terrenos, sítios, chácaras ou quintais amplos para aluguel ou cessão temporária. Doação de ração: alimentos para os cerca de 200 animais acolhidos.

alimentos para os cerca de 200 animais acolhidos. Contribuição financeira: qualquer valor pode ajudar na compra de um imóvel definitivo.

A campanha recebe doações por Pix e por meio de uma vaquinha on-line.

Pix: (92) 98848-7946

Vaquinha on-line: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/compra-do-abrigo-tania-mussa

Para mais informações, o contato também pode ser feito pelo WhatsApp (92) 98848-7946. A campanha divulga atualizações pelo Instagram: https://www.instagram.com/reels/DfrnqfsuQmo/.