TRÂNSITO

Acidente ocorreu nas proximidades do Sest Senat, na avenida Grande Circular; possível roubo do caminhão ainda não foi confirmado.

Manaus (AM) – Uma viatura da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) e um cavalo mecânico colidiram de frente no fim da tarde desta quarta-feira (25), nas proximidades do Sest Senat, na avenida Grande Circular, zona leste de Manaus. O acidente provocou movimentação na região e chamou a atenção de quem passava pelo local.

Informações iniciais apontaram a possibilidade de que o cavalo mecânico, conduzido por um homem, tivesse sido roubado. A suspeita surgiu após imagens mostrarem o motorista do cavalo mecânico sendo algemado por policiais militares depois da colisão.

Até o momento, porém, a informação sobre o possível roubo não foi confirmada oficialmente. Também não há detalhes sobre as circunstâncias que levaram à colisão.

A dinâmica do acidente e a eventual relação do motorista com o suposto roubo deverão ser esclarecidas pelas autoridades.

LEIA MAIS:

Sem aceitar término, homem invade casa e estupra ex-namorada em Manaus