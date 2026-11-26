ALERTA AMBIENTAL

Índice de poluição chegou a 198 µg/m³ nesta quinta-feira; aulas seguem suspensas nas redes públicas.

A qualidade do ar em Manaus atingiu nível péssimo na manhã desta quinta-feira (26), em meio à presença de fumaça na capital amazonense. Às 8h, a concentração média de material particulado fino (MP2,5) chegou a 198 microgramas por metro cúbico (µg/m³), conforme dados da Prefeitura de Manaus.

A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec) utilizou informações de 13 sensores da plataforma PurpleAir para elaborar o boletim. O levantamento tem validade até as 14h desta quinta-feira.

Diante desse cenário, a Defesa Civil orienta os moradores a reforçar os cuidados com a saúde. Entre as recomendações, estão manter a hidratação, evitar atividades físicas ao ar livre e utilizar máscaras em situações de exposição à fumaça.

Além disso, crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias precisam redobrar a atenção. Isso porque a exposição à poluição pode provocar tosse, falta de ar e irritação nos olhos.

Suspensão das aulas em Manaus

A piora na qualidade do ar também levou à suspensão das atividades presenciais nas redes públicas de ensino. A Prefeitura de Manaus suspendeu as aulas da rede municipal nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27).

A medida também alcança a rede estadual em Manaus e outros municípios do Amazonas. Ao todo, 27 cidades entraram na lista de suspensão das atividades presenciais, diante da preocupação com a exposição de estudantes e profissionais da educação à fumaça.

Enquanto isso, a Defesa Civil Municipal continua monitorando a qualidade do ar e as condições atmosféricas. A equipe também acompanha possíveis mudanças no cenário para atualizar a população.

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