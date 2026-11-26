ALERTA METEOROLÓGICO

Aviso amarelo prevê chuvas de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h em parte do território amazonense.

Parte do Amazonas está sob alerta amarelo para chuvas intensas nesta quinta-feira (26), segundo aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O comunicado indica perigo potencial e prevê chuva de até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos que podem chegar a 60 quilômetros por hora.

O alerta começou à meia-noite e segue válido até as 23h59 desta quinta-feira. Além do Amazonas, outras 13 unidades da Federação também aparecem na área de abrangência do aviso, incluindo Acre, Rondônia, Mato Grosso e Pará.

De acordo com o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia. Já os ventos devem variar entre 40 e 60 km/h.

Inmet aponta riscos durante as chuvas

Embora o aviso tenha classificação de perigo potencial, o instituto aponta baixo risco de ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Mesmo assim, a população deve adotar medidas de prevenção. Durante rajadas de vento, a orientação é evitar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Além disso, o Inmet recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, os moradores também devem desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Outros estados também estão sob alerta

O Inmet também publicou um alerta laranja para tempestades em Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.

Nessas áreas, a previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. Além disso, os ventos podem atingir entre 60 e 100 km/h, aumentando o risco de alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

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