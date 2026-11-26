QUALIDADE DO AR

Parques Amazonino Mendes 1 e 2 e Gigantes da Floresta fecham temporariamente; concentração de partículas finas chegou a 219,9 µg/m³.

A fumaça que atinge Manaus levou a Prefeitura a fechar temporariamente três parques da capital a partir desta quinta-feira (26). A medida atinge os parques Amazonino Mendes 1 e 2 e o Gigantes da Floresta, devido à baixa qualidade do ar.

Segundo a Prefeitura, os espaços permanecerão fechados até que as condições ambientais melhorem. A administração municipal informará quando os parques poderão reabrir.

O alerta ocorre em meio à piora da qualidade do ar na capital. De acordo com a Defesa Civil, a concentração de material particulado fino (PM2,5) chegou a 219,9 microgramas por metro cúbico (µg/m³), às 14h desta quinta-feira. Com esse resultado, o índice permaneceu na classificação “péssima”.

Mais cedo, a média registrada por 13 sensores PurpleAir era de 198 µg/m³. Portanto, a nova medição indica uma piora no indicador ao longo do dia.

Defesa Civil recomenda uso de máscaras

Diante do risco severo, a Defesa Civil orienta os moradores a utilizar máscaras ao sair de casa e evitar a exposição à fumaça. Além disso, recomenda manter a hidratação e suspender atividades físicas ao ar livre.

Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias precisam redobrar os cuidados. A exposição à fumaça pode provocar tosse, falta de ar e irritação nos olhos.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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