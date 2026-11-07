NATAL EM MANAUS

Espaço natalino do Shopping Grande Circular funciona de quinta-feira a domingo, com decoração temática e atrações para toda a família

O clima de Natal ganhou um novo cenário para quem busca um passeio em família na zona leste de Manaus. A Vila Encantada do Papai Noel, no Shopping Grande Circular, começou a receber o público na quinta-feira (5), com cenários temáticos para fotos, encontro com o Bom Velhinho e entrega de cartinhas.

Além disso, o espaço oferece ambientes decorados para crianças e adultos aproveitarem a temporada natalina. A visitação ocorre de quinta-feira a domingo, das 16h às 20h, no piso L3, próximo ao cinema Centerplex.

Vila Encantada tem cenários para fotos e encontro com Papai Noel

A Vila Encantada é o principal espaço da programação natalina do shopping. No ambiente, as famílias encontram árvores enfeitadas, luzes, guirlandas, bolas coloridas, duendes, um mini carrossel, renas do Papai Noel e um mini coreto preparado para fotografias.

Além de aproveitar os cenários temáticos, os visitantes podem encontrar o Bom Velhinho, conversar com ele e registrar o momento em fotos. Dessa forma, a atração oferece uma oportunidade para criar lembranças em família durante o período natalino.

Ao lado da Vila, a Casa do Papai Noel também está aberta ao público. O espaço conta com decoração especial e oferece outro ambiente para fotos e momentos em família. Além disso, as crianças podem depositar suas cartinhas na caixa de correio preparada para receber os pedidos destinados ao Bom Velhinho.

Chegada do Bom Velhinho marcou abertura da programação

A inauguração ocorreu na segunda-feira (2), com uma chegada especial do Papai Noel. Na ocasião, o personagem foi conduzido por um cavalo e acompanhado por um comboio da Cavalaria da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

A recepção atraiu o público e marcou o início da programação de Natal do empreendimento. Segundo o coordenador de marketing do Shopping Grande Circular, Júlio Kitzinger, a chegada do Bom Velhinho representa uma tradição mantida pelo centro de compras durante esse período.

“Somos os primeiros a receber o Papai Noel na cidade. Já é uma tradição. A Vila está aberta ao público para que as famílias possam vir, tirar fotos juntas e deixar a cartinha do Papai Noel”, destaca.

Confira os horários de visitação

A Vila Encantada e a Casa do Papai Noel ficam no piso L3 do Shopping Grande Circular, próximo ao cinema Centerplex. Os espaços recebem visitantes de quinta-feira a domingo, das 16h às 20h.

Assim, crianças e adultos podem aproveitar os cenários natalinos, registrar o passeio em família e participar de uma das tradições mais aguardadas da época: a entrega das cartinhas ao Papai Noel.

Mais informações sobre a programação podem ser obtidas pelo Instagram @shoppinggrandecircular.