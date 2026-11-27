ACIDENTE FATAL

Com a cabeça baixa e cercada por jornalistas, Rafaela respondeu “perdão total” ao ser questionada sobre as mortes no acidente no bairro Alvorada.

A blogueira Rafaela Cristianne Ramos Antunes Garrido, de 35 anos, deixou a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), em Manaus, na manhã desta sexta-feira (27), chorando e com a cabeça baixa. Após a prisão em flagrante pelo acidente de trânsito que matou dois motociclistas no bairro Alvorada, ela seguiu para audiência de custódia.

Assim que atravessou a porta de vidro da unidade policial, Rafaela encontrou jornalistas que aguardavam sua saída. Repórteres com microfones de diferentes veículos de comunicação e pessoas com celulares cercaram a blogueira e acompanharam seus passos.

Com as mãos para trás, cabelo preso em um coque e expressão abatida, ela caminhou sob escolta policial em direção à viatura. Durante o trajeto, os jornalistas fizeram perguntas sobre o acidente e as mortes.

Questionada se estava arrependida, Rafaela respondeu em voz baixa, enquanto chorava: “Perdão total”. Em seguida, quando um repórter perguntou se ela pediria perdão à família das vítimas, a blogueira repetiu: “Perdão total”.

Os jornalistas insistiram nas perguntas. No entanto, Rafaela respondeu apenas “Meu Deus” a uma delas. Depois, ao ouvir uma pergunta sobre o uso de gás, disse somente “Lá”.

Enquanto isso, câmeras e celulares continuaram registrando a movimentação. Com a cabeça baixa, Rafaela atravessou a multidão e entrou na viatura que a levaria para a audiência de custódia.

Acidente matou dois motociclistas

Rafaela conduzia uma caminhonete Dodge RAM branca envolvida no acidente registrado por volta das 19h58 de quinta-feira (26), no cruzamento da rua Professor Abílio Alencar com a avenida J, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo o relatório da Polícia Militar, a caminhonete atingiu inicialmente um ônibus do transporte coletivo. Na sequência, o veículo avançou contra motociclistas e outras pessoas que estavam na via. Por fim, a RAM parou após bater em um poste de energia elétrica.

A colisão matou Francisco Izaiaz Gomes do Carmo, de 30 anos, que trabalhava como entregador e morreu ainda no local. Já Edivaldo Lopes Dias, de 39 anos, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar disso, ele não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

Além das duas mortes, outras duas pessoas sofreram ferimentos e receberam atendimento hospitalar.

Blogueira foi presa após acidente

Após a colisão, moradores cercaram a caminhonete e tentaram agredir a motorista. Diante da revolta popular, policiais militares acionaram a Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) para retirar Rafaela do local sob escolta.

Durante o atendimento, os policiais levaram a motorista ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) para realizar o teste de alcoolemia. No entanto, segundo o relatório policial, ela se recusou a fazer o procedimento. Vale ressaltar que a recusa, por si só, não comprova consumo de bebida alcoólica.

Em seguida, os policiais deram voz de prisão à blogueira e a conduziram à DEHS. A ocorrência registra o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Agora, a audiência de custódia deverá avaliar a legalidade da prisão em flagrante. A partir dessa análise, a Justiça decidirá se Rafaela continuará detida ou poderá responder ao caso em liberdade, eventualmente com medidas cautelares.

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