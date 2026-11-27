REPERCUSSÃO

Na gravação, blogueira diz “quem é rei é rei” e “leoa acorda”; não há confirmação sobre a data em que ela fez as declarações.

Um vídeo de Rafaela Cris, que mostra a blogueira fazendo declarações dentro de um carro, repercutiu nas redes sociais após o acidente de trânsito que deixou duas pessoas mortas no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

Na gravação, Rafaela fala diretamente para a câmera e diz: “Quem me ensinou não está mais entre nós. Mas quem é rei é rei. Os outros não são reis, são leoas, então leoa acorda, porra”.

Durante o vídeo, ela movimenta a cabeça, olha para diferentes direções e faz expressões acentuadas enquanto fala. Em seguida, mexe na central de controle do celular. Nesse momento, a gravação termina.

Até o momento, não há confirmação sobre a data em que Rafaela gravou o vídeo. Portanto, não é possível afirmar que ela tenha feito as declarações na noite do acidente ou que a gravação tenha relação com a colisão.

Acidente no Alvorada

Rafaela Cris dirigia uma caminhonete Dodge RAM envolvida no acidente registrado na noite de quinta-feira (26), no bairro Alvorada. A colisão deixou dois motociclistas mortos e outras pessoas feridas.

As vítimas fatais são Francisco Izaiaz Gomes do Carmo, de 30 anos, e Edivaldo Lopes Dias, de 39. Francisco morreu no local. Já Edivaldo recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu após dar entrada no hospital.

Segundo a Polícia Militar, Rafaela se recusou a realizar o teste do bafômetro. No entanto, a recusa, por si só, não comprova consumo de bebida alcoólica.

Após a ocorrência, a polícia prendeu a blogueira em flagrante e a apresentou à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Quem é Rafaela Cris, blogueira que dirigia RAM em acidente com mortos e feridos no Alvorada

Morre 2º motociclista atingido por Dodge RAM em acidente no Alvorada, em Manaus