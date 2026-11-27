OPORTUNIDADE

Candidatos podem se inscrever até 30 de novembro para trabalhar como recenseadores no Censo Agropecuário. Salário é de R$ 1.741, além de benefícios e pagamento por produtividade.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou até 30 de novembro o prazo de inscrições para o processo seletivo de recenseadores do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. No Amazonas, o órgão oferece 829 vagas para contratação temporária.

Inicialmente, os candidatos poderiam se inscrever até esta quinta-feira (26). No entanto, com a ampliação do prazo, os interessados ganharam mais quatro dias para realizar o cadastro. As inscrições seguem até as 23h59 de segunda-feira (30), pelo site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização da seleção.

Além disso, o IBGE estendeu até 9 de dezembro o prazo para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 70. A mudança contempla os candidatos que não solicitaram isenção.

Ao todo, o processo seletivo oferece 27.279 vagas em todo o país. Para participar, é necessário ter ensino fundamental completo.

Os recenseadores visitarão estabelecimentos agropecuários, entrevistarão produtores rurais, atualizarão mapas e endereços das áreas de trabalho e registrarão informações em dispositivos eletrônicos. Também participarão de treinamentos e atividades de acompanhamento da coleta.

Salário e benefícios

A remuneração mensal é de R$ 1.741. Além desse valor, o IBGE pagará um adicional por produtividade, calculado conforme o número de unidades visitadas e questionários aplicados.

Os contratados também terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio pré-escolar, 13º salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional. Além disso, o edital prevê ajuda de custo para os deslocamentos durante o trabalho de campo.

Os contratos terão duração estimada de até seis meses. Entretanto, o órgão poderá prorrogar o vínculo conforme a necessidade da operação, respeitando o limite legal. A contratação seguirá as regras da Lei nº 8.745/1993, que regulamenta o trabalho temporário na Administração Pública Federal.

Prova será em janeiro de 2027

A seleção contará com prova objetiva no dia 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. Por isso, os candidatos devem consultar o edital para conferir os conteúdos exigidos, as regras de participação e a distribuição das vagas por município.

O 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola terá coleta nacional em 2027. Durante a operação, o IBGE reunirá informações sobre estabelecimentos rurais, produção agropecuária, atividades florestais e aquicultura.

Dessa forma, o levantamento permitirá conhecer melhor a realidade do campo brasileiro e fornecerá dados para pesquisas, planejamento e formulação de políticas públicas voltadas ao setor.

Para evitar golpes, o instituto recomenda que os interessados utilizem exclusivamente os canais oficiais da Fundação Cesgranrio para realizar a inscrição e o pagamento da taxa.

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