Bumbás fazem últimos ajustes em alegorias para 1ª noite do Festival de Parintins

Parintins (AM)- A preparação para a primeira noite de apresentação do 55º Festival Folclórico de Parintins está a todo vapor. Artistas fazem os últimos ajustes nas alegorias dos bois Garantido e Caprichoso.

Na área da concentração já é possível perceber que os bumbás vão levar alegorias gigantes para a arena do Bumbódromo. Um grande guindaste na área do Caprichoso também chama atenção, pois cria a expectativa que o boi terá alguma surpresa durante a apresentação.

Com o tema “Amazônia do Povo Vermelho”, o Garantido apresentará um manifesto dos povos da floresta por um mundo melhor em forma de espetáculo. As identidades, lutas, revoluções e utopias da nossa gente serão os elementos primordiais para a apresentação, garante a diretoria do boi do coração.

O último boi a se apresentar nesta sexta-feira, o Boi Caprichoso leva para a arena o tema “Amazônia, Nossa Luta em Poesia”. O boi azul também pretende retratar o manifesto dos povos originários, mas tendo como a floresta a mensagem principal da apresentação.

De acordo com o presidente do Caprichoso, Jender Lobato, o touro negro está preparado para vencer o Festival de Parintins.

“Nossa ideia é fazer um espetáculo que vai emocionar e consagrar o Caprichoso como campeão do festival, porque esse projeto é vitorioso. A declaração de amor do torcedor significa que estamos no caminho para a conquista do título”, enfatiza.

As apresentações acontecem a partir desta sexta-feira (24) até domingo (26).

Fotos: Mara Magalhães

Edição Web: Bruna Oliveira

