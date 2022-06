Casos de Covid aumentam e Prefeitura pede para que população complete esquema vacinal

Manaus (AM) – Diante do aumento no número de novos casos de Covid-19, a Prefeitura de Manaus orienta que a população procure as unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para atualizar o esquema vacinal contra a doença.

Conforme o boletim diário da Fundação de Vigilância em Saúde – Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), a escalada de novos casos começou na última terça-feira (21) com 68 casos confirmados, número que subiu para 132 na quarta-feira (22) e chegou a 215 na quinta-feira (23).

Neste sábado (25) a Semsa ofertará o imunizante em 11 pontos de vacinação, que funcionam das 8h às 12h.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, informou que as unidades de saúde disponibilizam a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses da vacina, mas muitas pessoas ainda estão com a atualização pendente.

Nas salas de imunização, os usuários devem apresentar apenas um documento de identidade com foto e o cartão de vacina.

“Graças à vacinação contra a Covid-19, pudemos reabrir os comércios, participar de grandes eventos e estar próximos de amigos e familiares, coisas que foram restringidas por muito tempo. O município continua avançando na vacinação da população, mas a pandemia ainda não acabou, então precisamos que os cidadãos se mantenham protegidos contra a doença através da vacina”, disse.

Djalma alertou que o Estado tem observado um aumento de novos casos de Covid-19 nos últimos dias.

Ainda segundo a FVS, 20 pacientes estavam internados com diagnóstico de Covid-19 em Manaus, na quinta-feira, sendo 16 em leitos clínicos e 4 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em relação ao esquema vacinal dos pacientes, 8 não receberam nenhuma dose da vacina, 11 não completaram o esquema vacinal, e três estavam com imunização completa.

“Os dados apontam que a grande maioria das pessoas que evoluem para um quadro grave da Covid-19 não se vacinaram ou não completaram o ciclo de imunização. A vacina está disponível de forma gratuita em todas as zonas da cidade e é necessário que a população faça a sua parte”, orientou.

Dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV/Semsa) apontam que, até esta sexta-feira, 211.176 pessoas aptas ainda não tomaram a primeira dose; 270.009 pessoas estão com a segunda dose atrasada; 718.528 estão com a terceira dose pendente; e outras 338.413 estão dentro do prazo para receber a quarta dose.

Os endereços dos locais de vacinação contra a doença podem ser conferidos no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e também nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook).

Públicos

O titular da Semsa explicou que o esquema de vacinação contra a Covid-19 pode ser iniciado, com a 1ª dose, por qualquer pessoa que tem 5 anos de idade ou mais.

Djalma reforçou que a 2ª dose é essencial para completar o ciclo de imunização, conforme o intervalo preconizado pelo Ministério da Saúde para cada vacina. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados, obrigatoriamente, de um adulto responsável.

A 3ª dose está liberada para o público com 12 anos ou mais. As pessoas com idades entre 12 e 59 anos devem ter tomado a segunda dose há quatro meses ou mais; pessoas a partir de 60 anos devem respeitar o intervalo de três meses ou mais; adolescentes de 12 a 17 anos com alto grau de imunossupressão, dois meses ou mais; e adultos imunossuprimidos, 28 dias ou mais.

Já a 4ª dose pode ser recebida por adultos imunossuprimidos, trabalhadores da saúde e pessoas com 40 anos de idade ou mais, desde que tenham recebido a terceira dose há, pelo menos, quatro meses.

Locais de vacinação deste sábado (25):

8h às 12h

Zona Leste

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº -Zumbi

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº – São José Operário

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº – Tancredo Neves

Zona Oeste

UBS Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº – Glória

UBS Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa I

Zona Sul

USF Dr. José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº – Flores

UBS Morro da Liberdade – Rua São Benedito, s/nº – Morro da Liberdade

Zona Norte

Clínica da família Carmen Nicolau, na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

UBS Áugias Gadelha – Rua 15, s/nº, Cidade Nova 1

UBS Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, nº 170, Núcleo 3, Cidade Nova

UBS Major PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786 – Santa Etelvina

