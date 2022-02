Ufam não irá aderir ao Sisu para ingresso de novos alunos

As inscrições para concorrer vagas em instituições públicas através do Sisu de 2022 seguem até a sexta-feira (18)

Manaus (AM) – A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) anunciou que não vai aderir ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2022. As inscrições para novos alunos ingressarem em universidades pelo sistema iniciaram às 0h de terça-feira (15).

Ufam afirmou que o motivo é adequar o ingresso dos candidatos aprovados para o Sisu 2022, uma vez que o período letivo 2022/1 iniciará em 17 de outubro.

Além da Universidade Federal, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) também não aderiu ao Sisu, e o ingresso continua sendo através de vestibular próprio e pelo Sistema de Ingresso Seriado (SIS).

As inscrições de novos alunos que desejam concorrerem a vagas em instituições públicas através do Sisu de 2022 seguem até a sexta-feira (18).

