Candidatos iniciam disputa por vagas do Vestibular da UEA 2021, acesso 2022

Manaus (AM)- Iniciou neste domingo (13) aplicação das provas do Vestibular 2021, acesso 2022, em Manaus e em 61 municípios do Amazonas da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

O gabarito oficial do certame será divulgado nesta segunda-feira (14), às 20h (horário Manaus), no site da UEA.

Neste ano, o Vestibular disponibiliza 2.321 vagas, sendo 1.109 para a capital e 1.212 para o interior, além de 470 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD) e 142 para indígenas.

A UEA oferece ainda neste certame, três cursos de oferta especial: Tecnologia em Design Digital, Letras – Língua Inglesa e Direito, totalizando 37 cursos para o Vestibular 2021, acesso 2022.

Durante a abertura do processo seletivo, o reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, destacou os cuidados adotados para a realização das provas.

De acordo com o gestor, a universidade preocupou-se com o período epidemiológico de tal modo que o Vestibular pudesse ser realizado com segurança, reduzindo ao máximo o risco de contaminação entre a população.

A UEA, desde o vestibular passado, tem essa preocupação muito grande com a prevenção da pandemia, sobretudo nesse momento de Ômicron. Então, muitos cuidados foram tomados do ponto de vista do distanciamento, inclusive na recepção dos candidatos. Tivemos uma atenção a todas as orientações de prevenção sanitárias

Entre os protocolos adotados no exame de 2022 estão: maior número de locais de prova; disponibilização de álcool 70%; exigência do uso de máscaras; aferição de temperatura dos candidatos e colaboradores; distanciamento social nas salas e sanitização dos ambientes.

O resultado do Vestibular e SIS será divulgado no dia 18 de março de 2022, além do Edital de Matrícula Institucional para ingresso no primeiro semestre de 2022.

