Ex-empresário de Luva de Pedreiro diz que foi ameaçado de morte

O ex-empresário de Luva de Pedreiro, Allan de Jesus, se manifestou na noite do último domingo (26), após o influenciador baiano revelar que teve a conta do WhatsApp hackeada e que perdeu acesso ao TikTok.

O agente afirmou que está sendo ameaçado de morte por causa da situação.

“Olá, boa noite! Eu venho aqui [nas redes sociais] mais uma vez me pronunciar a acusações levianas e falsas que eu estou recebendo. Eu estou sendo ameaçado de morte, a minha família, a minha esposa, os meus filhos”, disse o empresário.

Segundo Allan, ele entregou todos os logins de Iran Ferreira após pedido do próprio influenciador, na quinta-feira (23).

“Vazaram todos os meus dados pessoais, vazaram todas as minhas informações na internet e eu gostaria de deixar claro que na quinta-feira passada, fomos solicitados pelo Iran, para enviar para ele todos os acessos referentes as redes sociais”, contou.

TikTok e Whatsapp



No domingo (26), Luva de Pedreiro contou nas redes sociais que o WhatsApp dele havia sido hackeado. O influenciador não aparecia na internet há cinco dias.

“Fala minha tropa, galera, eu tenho um WhatsApp aqui, galera, que foi meu ex-empresário que fez, galera, e ele sumiu do meu celular. Eu não tenho, hackearam meu WhatsApp”, disse.

Um pouco mais tarde, Iran desabafou sobre o fato de ter perdido também o acesso ao TikTok, após terem mudado a senha de usa conta na rede sociail.

“Fala minha tropa, aí é esculhambação aí galera, fala verdade, eu não estou nem mexendo no TikTok po, está pedindo senha para entrar no TikTok agora. Só quem sabe a senha é o pessoal lá, meus ex-empresários lá. Aí é esculhambação, parceiro. Comecei no TikTok sozinho, com Deus, todo mundo sabe aí, oxe”, disse.

Polêmicas envolvendo empresário



Na quarta-feira (22), o colunista Léo Dias revelou que Iran não teve acesso ao dinheiro que ganhou após estourar na internet.

De acordo com o colunista, ele só tinha acesso a duas contas e nelas só houve o giro de R$ 7.500 em 2022. Esses valores teriam sido informados ao colunista pelos novos empresários do influenciador.

O empresário Allan de Jesus, que gerencia a carreira do influenciador, emitiu uma nota nas redes sociais após polêmicas envolvendo os valores recebidos pelo jovem e rumores de um rompimento de contrato.

Allan Jesus afirmou que que recebeu as notícias através da imprensa e que tem contrato com Luva de Pedreiro até 2026.

“Se alguma das partes desejar efetivamente rescindir o contrato vigente, além de respeitar a forma acordada para tanto, deverá comunicar a outra oficialmente de sua decisão”, disse o empresário.

Pausa



No último domingo (19), Iran surpreendeu os seguidores ao uma pausa na produção de seus vídeos que viralizaram mundialmente e o tornou uma celebridade da internet.

Em uma live feita no Instagram, o jovem desabafou sobre as cobranças feitas a ele na web e demonstrou desgate.

Alguns seguidores chegaram a afirmar que Luva estava alterado e o influenciador se defendeu das acusações.

Iran Ferreira, de 20 anos, viralizou na web no início do ano com seu bordão “receba” em vídeos compartilhados nas redes sociais.

Luva conquistou a graça de jogadores e times nacionais, como o Vasco e Neymar, e craques internacionais como Cristiano Ronaldo.

O baiano, natural de Quijingue, a 322 km de Salvador, alcançou grandes números na web, entre eles 14 milhões de seguidores no Instagram e 17 milhões no TikTok.

O sucesso levou Luva a final da Champions League, no Stade de France, em Paris.

*Com informações do iBahia

