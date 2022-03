Vídeo: “Luva de Pedreiro” vai ao RJ e é recebido no Vasco

Rio de Janeiro (RJ)- Fenômeno das redes sociais, o jovem Iran Ferreira, mais conhecido por “Luva de Pedreiro”, chegou ao Rio de Janeiro na noite dessa segunda-feira (21) e foi recebido pelo time do coração, o Vasco da Gama.

Iran recebeu uma camisa autografada pelos jogadores do time carioca. O clube registrou o momento em suas redes sociais. Na agenda durante a estadia no Rio de Janeiro, o novo fenômeno da internet brasileira visitará o estádio de São Januário e se encontrará com os jogadores do Vasco.

Iran “Luva de Pedreiro” tornou-se viral nas redes sociais depois de divulgar vídeos marcando belos gols em um campo de terra em Quijingue, cidade a 322km de Salvador. Além dos golaços que marca, o jovem também comemora de formas divertidas e inusitadas.

Seus vídeos ganharam o mundo e foram compartilhados por personalidades do futebol, como Cristiano Ronaldo Júnior (filho de Cristiano Ronaldo), além de Neymar e outros jogadores brasileiros e de outros países. Vários clubes do futebol mundial também compartilharam os vídeos do baiano.

