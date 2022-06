Esporotricose pode ser transmitido a humanos: Semsa em Manaus realiza ações contra doença

A esporotricose é uma zoonose que pode afetar pessoas e animais, especialmente gatos, causada por fungos do gênero Sporothrix

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em Manaus, iniciou, nesta segunda-feira, 27/6, levantamento sobre o quantitativo de gatos nos domicílios do bairro Santo Antônio, zona Oeste da capital, para a identificação de casos suspeitos de esporotricose.

Com o levantamento, os felinos doentes serão encaminhados para avaliação por médico veterinário no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, no bairro Compensa, que também vai disponibilizar vagas para a castração dos animais.

A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae/Semsa), enfermeira Marinélia Ferreira, explica que a ação faz parte do plano de trabalho para intensificar o controle da esporotricose humana e animal no município de Manaus, e será executada por Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e Agentes de Controle de Endemias (ACEs).

“Os agentes de saúde irão realizar visitas domiciliares para levantar informações sobre o número de gatos nos domicílios, identificando os casos suspeitos e o quantitativo de felinos que demandam o serviço de castração no CCZ”, informa Marinélia.

O que é esporotricose?

A esporotricose é uma zoonose que pode afetar pessoas e animais, especialmente gatos, causada por fungos do gênero Sporothrix. Em animais, os sintomas mais comuns são feridas profundas na pele (úlceras), que não cicatrizam e se espalham rapidamente. Os sintomas iniciais em humanos são lesões similares a uma picada de inseto.

Como o fundo da esporotricose pode ser transmitido?

O fungo da esporotricose pode ser transmitido aos animais e às pessoas pelo contato com materiais contaminados, como casca de árvores, palha, farpas, espinhos ou terra.

Em contato direto, o animal contaminado transmite a doença por meio de arranhões, mordidas ou contato com a pele lesionada. A doença tem tratamento e, na maioria dos casos humanos e em animais, pode ser feita com a administração de antifúngico, que deve ser receitado por médico ou veterinário.

Desde o ano de 2020, o município de Manaus já registrou 240 casos de esporotricose animal, a maioria na população felina, além de 160 casos de esporotricose humana.

“Os gatos, por suas características naturais, têm mais o hábito de acessar a rua, e por isso estão mais expostos ao risco de transmissão da doença. Por causa disso, a Semsa também vai organizar o mutirão de castração, já que, após esse procedimento, os animais ficam menos agressivos, reduz o interesse em sair de casa para acasalar e também vai diminuir o número de animais abandonados nas ruas. O mais importante é que os tutores cuidem dos animais para evitar qualquer risco de adoecimento”, reforça Marinélia.

Proteção dos animais contra esporotricose

Para Carlos Alberto Menezes da Silva, morador do bairro Santo Antônio, que é tutor de quatro gatos, as ações de controle da esporotricose são essenciais para proteger os animais.

“Os gatos ficam soltos aqui em casa, mas não saem do meu terreno. Se eles saírem para a rua, sei que têm o risco de que fiquem doentes. Também já mandei castrar dois deles para evitar a reprodução”, comenta Carlos.

Para mais informações sobre esporotricose animal, a população pode entrar em contato pelo Disque-Saúde (0800 – 280 – 8 – 280), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no WhatsApp 98842-8484 (esporotricose), ou pelo e-mail [email protected].

Para pacientes com suspeita de esporotricose humana, a Semsa disponibiliza atendimento médico em oito unidades de saúde de referência.

Unidades para o atendimento de esporotricose humana

Disa Norte

Clínica da Família Carlson Gracie – avenida Curaçao, s/nº, Nova Cidade.

UBS Armando Mendes – rua Aragarças, s/nº, conjunto Manoa, Cidade Nova. (Policlínica de Referência –Dr. José Antônio da Silva);

Disa Sul

Clínica da Família Dr. Antônio Reis – rua Escandinávia, São Lázaro (Policlínica de Referência Castelo Branco);

Disa Leste

Clínica da Família Severiano Nunes – rua das Dálias, s/nº, Jorge Teixeira;

UBS Luiza do Carmo – avenida Ministro Mário Andreazza, 5.585, Vila da Felicidade.

(Policlínica de Referência Dr. Antônio Comte Telles);

Disa Oeste

UBS Vila da Prata – rua Gusmania, s/nº, conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada;

UBS Santo Antônio – rua Promécio, s/nº, Vila da Prata;

UBS Ajuricaba – rua Lauro Bittencourt, s/nº, Santo Antônio.

(Policlínica de Referência Djalma Batista)

