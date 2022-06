Wilson Lima inaugura maior PAC de Manaus para atender mais de sete mil pessoas por mês

Manaus (AM) – A população manauara ganhou, nesta segunda-feira (27), um novo complexo do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC). Inaugurado pelo governador Wilson Lima, a unidade fica no Studio 5 – Shopping e Convenções, na avenida General Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, na zona sul, e terá capacidade para atender mais de sete mil pessoas por mês. É a maior estrutura da capital.

“Entre novas unidades e reformas, este é o quinto PAC entregue pelo Governo, este ano, dentro do planejamento para melhorar o acesso da população aos serviços públicos. Nos complexos, é possível emitir documentos, resolver problemas com as concessionárias de luz e água, além de fazer cadastro para emprego e buscar auxílio jurídico” , disse Wilson Lima.

As obras do PAC iniciaram em março. São mais de 680 metros quadrados com estrutura de atendimento de diversos órgãos do Governo do Estado, Prefeitura de Manaus, além de órgãos federais, bancos e concessionárias de serviços públicos. O local funcionará das 8h às 16h.

Serviços

Além da emissão de 1ª e 2ª vias de Registro Geral (RG), a unidade oferece atendimentos da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SePcD) como, a Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD), Passe Legal e Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).

O PAC conta também com um posto da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), Junta Militar, concessionária Águas de Manaus, além do serviço de emissão do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

PACs de cara nova

A inauguração do décimo PAC marca o processo de modernização do serviço, iniciado, em 2021, pelo governador Wilson Lima. Em dezembro do ano passado, depois de 21 anos, a unidade da Compensa ganhou cara nova.

Em abril deste ano, foi a vez do PAC ViaNorte ser revitalizado para melhor atender aos moradores de uma das áreas mais populosas. E agora, em junho, foi a vez do PAC Alvorada ser revitalizado pela primeira vez após 17 anos de existência.

No interior, este ano, houve a entrega de PACs em Tefé e Presidente Figueiredo. Além das dez unidades da capital, as estruturas do PAC estão presentes em Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo e Tefé.

*Com informações da assessoria

