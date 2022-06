Manaus (AM) – Três acidentes envolvendo veículos de carga pesada foram registrados, no decorrer desta terça-feira (28), em locais distintos da capital amazonense. Os caminhões de grande porte realizavam entregas de carga, sendo ferro, arroz e cal.

O primeiro registro ocorreu por volta das 9h da manhã, quando um caminhão que transportava placas de ferro subia uma ladeira íngreme na rua Rio Tapi, no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus. De acordo com as informações repassadas pelo próprio motorista, que preferiu não se identificar, devido à carga pesada não foi possível completar o percurso na subida com o veículo.

Ainda conforme o relato do motorista, ele perdeu o controle do caminhão, que acabou descendo de ré e colidiu com o muro de uma residência. Na ocasião, ninguém ficou ferido. O caminhão bloqueou a rua pelo fato de estar atravessado no local.

Caminhão invadiu muro de residência. Foto: Divulgação

Outro acidente registrado nesta terça-feira ocorreu no início da tarde, por volta das 13h, momento em que um veículo que transportava uma carga de arroz teve problema mecânico e começou a pegar fogo. O incidente ocorreu na estrada do Vivenda Verde, localizada no bairro Tarumã, Zona Oeste da cidade.

Conforme relatado pelo motorista do caminhão, ele estava chegando no destino quando percebeu que uma fumaça saía da pelo motor, na parte interna do veículo. O homem relatou que, após perceber o fato, ele parou o veículo na avenida e o incêndio iniciou.

O motorista tentou controlar o incêndio com muita dificuldade, com a ajuda de algumas pessoas que presenciaram o fogo se alastrando. Devido ao grande trabalho, foi possível controlar as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), que finalizaram o trabalho de rescaldo. Ninguém ficou ferido e a carga foi preservada.

Motorista do caminhão tentando controlar o fogo. Vídeo: Divulgação

Caminhão após o incêndio ser controlado. Foto: Divulgação

Ainda na tarde desta terça-feira, um acidente com um caminhão que transportava uma carga de cal causou grandes transtornos à condutores e pedestres que passavam pela ponte que liga a avenida Álvaro Maia e a avenida Brasil, situada na Zona Oeste da capital.

Conforme relatado pelo motorista do veículo aos policiais militares que atenderam a ocorrência, no momento em que transitava pelo local, ele perdeu o controle do carro de grande porte e acabou colidindo com um poste instalado na calçada. A carga que estava sendo transportada caiu na avenida, bloqueando duas vias.

Na ocasião ninguém ficou ferido, porém, o trânsito na região ficou congestionado por horas, visto que a avenida possui um grande tráfego de veículos por ser uma das principais vias da Zona Oeste. O motorista foi conduzido para a unidade de polícia, onde prestou esclarecimentos sobre o acidente.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) esteve no local para organizar o trânsito e orientar os condutores sobre procedimentos necessários para trafegar no local. A remoção da cal espalhado na avenida ocorreu durante algumas horas.

